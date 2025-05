Bivši Lukin suigrač u reprezentaciji: 'Real je to Modriću napravio samo zbog jednog'

Luka Modrić u četvrtak je poslijepodne svijetu obznanio kako će odigrati svoje posljednje utakmice u Realu, klubu kojem je ostavio neizbrisiv trag. U subotu će se oprostiti od domaće publike, a na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u odigrat će svoje posljejdnje utakmice. Razgovarali smo povodom toga s čovjekom koji je s Lukom Modrićem igrao u hrvatskoj reprezentaciji, Jerkom Lekom.

"Ugovor nije potpisao, ali to su pitanja unutarnje politike kluba, kako oni to vide. Sličnu situaciju prolaze svi stariji igrači koji su imali važnu funkciju, pogotovo kapetani i lideri, a onda je trenutak rastanka najgori. To smo neki prošli u Dinamu, neki u Realu, stalno ima situacija kada je neminovan kraj, a na koji način to učiniti što bezbolnijim i sa što više poštovanja je na klubu i igraču", započinje Jerko Leko, sadašnji trener Jaruna.

'U Realu mu vrata ostaju otvorena'

"Real se odlučio sada završiti priču. Vjerojatno misle da neće više toliko biti na terenu, da bi dobio manje šanse i više bio lider sa strane. Luka je, koliko vidim, tražio da mu se otvoreno kaže situacija i mislim da je to dobro napravio. Siguran sam da će dobiti jedan fantastičan oproštaj posljednje kolo kako bi se obilježila njegova era u Realu u kojem su mu sigurno vrata otvorena za neku funkciju nakon karijere, ovisi u kojem smjeru će on ići. Je li ovo njegov kraj ili će igrati još, to će on odlučiti".

"Očekujemo da će igrati Svjetsko prvenstvo 2026. što je već prije najavio, sad treba vidjeti koja će mu biti destinacija za održavanje forme za dobar oproštaj od reprezentacije. Možda je i Real tu htio ispasti korektan i pustiti ga negdje da brusi formu radije nego da ga drže na klupi", priča nam Leko koji je s Modrićem na terenu odigrao 22 utakmice u dresu hrvatske reprezentacije.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Modrić je stigao u Real prije 13 godina, tko je mogao predvidjeti da će otići kao apsolutna legenda kluba?

"Nitko nije to vidio. Sjetimo se svih stvari koje je prolazio kada je došao i onaj gol prekretnice protiv Manchestera. Već su se javile brojne sumnje, ali sve je demantirao, a one koje su vjerovali u njega potvrdio da je karakteran, igrački top i riječi hvale od najvećih dokazuju što je napravio. Mi smo igrali zajedno u reprezentaciji i vidjelo se da je dobar, ali teško je netko mogao reći da će biti najbolji. Sve je sam zaslužio i drago mi je da je ostavio takav trag u Realu, klubu koji je sigurno top 3 u svijetu", zaključio je Jerko Leko.

