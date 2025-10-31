LUDA PRIČA /

Osvojio je europski trofej s Tottenhamom, a sada mijenja karijeru: 'Uvijek sam bio drukčiji'

Osvojio je europski trofej s Tottenhamom, a sada mijenja karijeru: 'Uvijek sam bio drukčiji'
'Moji suigrači - s kojima sam se dobro slagao - zvali su me hipijem'

31.10.2025.
16:35
Jedna vrlo atipična nogometna priča dolazi iz Engleske. Rezervni vratar Tottenhama koji je s Spursima osvojio i Europsku ligu, oprostio se od nogometa kako bi se posvetio svojoj strasti - fotografiji i filmu.

Whitemanu je tek 27 godina. Cijelu svoju karijeru je u Tottenhamu, ali je za prvu momčad upisao tek jedan nastup, protiv Ludogoreca u Europskoj ligi. Igrao je za mlade momčadi Tottenhama, drugu momčad kao i za švedski Degerfors dvije godine na posudbi. 

Ove sezone istekao mu je ugovor s Tottenhamom, imao je ponude iz nižih engleskih liga, čak i Championshipa, ali odlučio se tražiti sreću u drugoj karijeri. Bavit će se fotografijom i filmskom režijom. 

"Pretpostavljam da sam se uvijek osjećao malo drugačije. Moji suigrači - s kojima sam se dobro slagao - zvali su me hipijem. To je bila njihova definicija. Ali onda, kada sam imao 18 godina, upoznao sam svoju bivšu djevojku, koja je bila model. Bila je malo starija od mene. Njena najbolja prijateljica bila je redateljica. To mi je jednostavno počelo otvarati oči za ono što život nudi", ispričao je Whiteman za Athletic.

 

 

„Imam ideje za projekte vezane uz fotografije i kratke filmove. Plan je snimiti nekoliko kratkih filmova, a onda se nadam da ću jednog dana snimiti i dugometražni. Ali nema strogih koraka, sam odlučujem. Samo želim biti na setu i raditi s nekim od najtalentiranijih snimatelja, direktora fotografije, producenata i upoznati nove ljude. Toliko toga se može naučiti", rekao je Whiteman o svojoj novoj karijeri.

