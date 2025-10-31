Jedna od Maradoninih avantura u spavaćoj sobi bila je s Wandom Narom: 'Tresao se namještaj'

Legendarni argentinski nogometaš, jedan od najboljih igrača u povijesti, Diego Armando Maradona u četvrtak 30. listopada bi slavio 65. rođendan, a britanski Daily Star to je obilježio tako da se prisjetio njegovih avantura u spavaćoj sobi.

Osim po umijeću i uspjesima na nogometnom terenu, Maradonin život su obilježili i brojni skandali zbog njegovog razuzdanog stila.

Od vrlo skromih početaka u siromašnoj četvrti izvan Buenos Airesa, Maradona se uzdigao se do statusa ponajvećeg igrača svih vremena, a bio je i nezasitni seks stroj. U svojim najboljim danima spavao je s nekim od najljepših žena na svijetu i njegove ludorije u spavaćoj sobi su jednako lude kao i sve što je radio na nogometnom terenu.

Voajerski party

U tajnosti od svoje supruge Claudije, Maradona je često vodio ljubavnice u luksuzni apartman svog agenta Guillerma Coppole.

Ono što Maradona nije znao je da je Coppola, koji je također bio ozloglašeni playboy, u tajnosti instalirao dvosmjerno ogledalo nasuprot sofe u dnevnoj sobi kako bi on ili u nekim slučajevima Maradonini prijatelji mogli gledati seksualne seanse.

'Nitko kao on'

Maradonina bivša partnerica Veronica Ojeda, majka njegovog petog djeteta, otkrila je tajnu o njihovom seksualnom životu.

Otkrila je da ju je Diego tražio da se obuče kao policajka i da koristi "pretjeranu silu" u spavaćoj sobi. Maradonu je opisala kao "savršenog ljubavnika", unatoč činjenici da je izlazila s njim kada je bio jako pretio, nakon više od desetljeća alkohola i zabava poslije završetka karijere.

"Nisam spavala s nikime dvije godine nakon njega", dodala je. "Nitko nije bolji od njega."

Diego i Veronica, koji su se jednom "zaigrali"u javnom bazenu, dok je mnoštvo ljudi bilo oko njih.

"Dogodilo se na zabavi u Kolumbiji. Ne znam je li itko primijetio što se događa", rekla je Veronica o toj avanturi.

Divlji susret s Wandom

Maradona je navodno završio i s poznatom Argentinkom Wandom Narom 2006. godine, kada je Diego imao 40, a Wanda 20. Tako barem tvrdi argentinska TV zvijezda Mirtha Legrand koja je rekla da je čula Maradonu i Wandu kroz zid svoje hotelske sobe i da su bili toliko glasni da nije mogla spavati.

"Pomicali su su namještaj“, rekla je Legrand. "Ne znam što su radili. To je istina. Bila sam svjedok njihovog neobuzdanog seksualnog odnosa.“

