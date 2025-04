Kandidat za klupu Dinama poludio na suce: 'Ova liga je S**nje. Pogledajte brojke'

Albert Riera, trener Celja, spominje se kao nasljednik Fabija Cannavara u Dinamu, a dotični je imao nervozni ispad nakon pobjede nad Bravom u nedjelju u kojem je slovensku ligu nazvao s**njem.

Riera nije bio zadovoljan suđenjem Davida Šmajca. "Ova liga je s**nje! Olimpija je imala sedam jedanaesteraca, a mi?", vikao je Riera još za vrijeme utakmice prema novinarima, javlja Ekipa, a nije se smirio niti nakon utakmice. "Vrlo sam… Uh, radije bih držao jezik za zubima. Jer ako progovorim, dobit ću 10 utakmica kazne. Radimo, pripremamo se za utakmice, ozbiljno. Pa da na kraju netko dođe i odluči. O mnogim situacijama, ne o jednoj.

Svatko može napraviti jednu grešku, ali kad imate osjećaj da su te greške namjerne… Imam takav osjećaj! Dali smo gol, sudac ga je poništio i dosudio prekršaj za njih. Pa penal za Bravo… Zašto za jednu akciju ideš na VAR, a druga ti je toliko očita da ne ideš gledati!? Za mene ova situacija nije bila tako jasna. Zašto nisi otišao pogledati? Zašto je tako jasno? Zašto je to sto posto jasno? Igramo finale! Travanj je! Imam osjećaj da moramo zabiti osam golova, da moramo stvoriti 25 prilika za pobjedu", ljutit je bio Španjolac.

'Pogledajte brojke'

"Idemo o činjenicama: Olimpija je do sada igrala s igračem više na terenu protiv devet protivnika! Provjerite koliko smo puta mi. Provjerite jedanaesterce. Pogledajte koliko je jedanaesteraca dosuđeno Olimpiji i Kopru. A koliko nama i Mariboru. Šest-sedam Olimpiji i Kopru, ali što je s nama? Prije nekoliko dana rekao sam šefu: Žao mi je, ne možemo osvojiti ligu. To je nemoguće. Jesu li Koper i Olimpija češće u kaznenom prostoru od nas? Dosudili su nam dva penala u 28 utakmica! Ali puno smo u šesnaestercu protivnika! Protiv nas je dosuđeno četiri-pet strogih jedanaesteraca. U negativnim smo brojkama. Ostali su u pozitivnim brojevima. To je velika razlika! Pogledajte brojke. Ovo su činjenice. Provjerite crvene kartone i penale. Ne želim to reći, želim da govore činjenice. Pa provjerite", govorio je na presici Riera.

Ovakvom retorikom brzo bi se uklopi u HNL, gdje se svi žale na suđenje nakon gotovo svakog kola.

