FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SKANDAL SE NASTAVLJA /

Afera klađenja potresa Tursku: Uhićen predsjednik Eyupspora, tisuću igrača pod istragom

Afera klađenja potresa Tursku: Uhićen predsjednik Eyupspora, tisuću igrača pod istragom
×
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Od 1024 suspendirana igrača, njih 27 su iz prvoligaških klubova, neki su i članovi aktualnog prvaka Galatasaraya

10.11.2025.
21:15
Hina
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Osam osoba među kojima i predsjednik prvoligaškog nogometnog kluba Eyupspora Murat Ozkaya u ponedjeljak je i službeno uhićeno u Turskoj zbog sumnji u klađenje na ishode nogometnih utakmica, dok je Turski nogometni savez (TFF) suspendirao 1024 igrača protiv kojih su pokrenute disciplinske istrage.

Ova uhićenja i suspenzije uslijedili su nakon što je prošlog tjedna suspendirano 149 sudaca koji su se aktivno kladili na ishode nogometnih utakmica.

Od 1024 suspendirana igrača, njih 27 su iz prvoligaških klubova, neki su i članovi aktualnog prvaka Galatasaraya te još jednog velikana iz Istanbula Besiktasa.

Iz TFF-a su zbog velikog broja suspendiranih igrača od FIFA-e zatražili posebni 15-dnevni period za transfere igrača isključivo na nacionalnoj razini kako bi klubovi mogli popuniti manjkove u kadru.

Također, drugoligaška i trećeligaška natjecanja prekinuta su na dva tjedna.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Dinamu ide loše? Boban je osigurao mir, ali nisu ugašeni svi požari

Turski Nogometni SavezTurski NogometTurska Nogometna ReprezentacijaKlađenjeUhićenja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SKANDAL SE NASTAVLJA /
Afera klađenja potresa Tursku: Uhićen predsjednik Eyupspora, tisuću igrača pod istragom