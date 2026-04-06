Sakupljač lopte ukrao talijanskom vrataru 'šalabahter', a sada ga čeka posebno iznenađenje

Dojmovi legendarne noći dugo će se pamtiti u Bosni i Hercegovini, a posebna priča dolazi iz samog središta dramatične utakmice, o Afanu Čižmiću, sakupljaču lopti koji je praktički postao nacionalni junak tijekom raspucavanja penala.

Čižmić, koji inače igra za lokalni klub Nik Čelić, kao “ball boy” je prisustvovao elektrizirajućoj atmosferi na stadionu Bilino Polje. Tamo se našao u samom srcu akcije koja će ući u povijest.

Uoči penala došlo je do napetosti između talijanskog vratara Gianluigija Donnarumme i bosanskog golmana Nikole Vasilija. Vasilija, igrača St. Paulija, zatekla je neočekivana situacija: “Donnarumma je pokušao poderati papir na kojem sam zapisao informacije o talijanskim izvođačima penala. Srećom, pripremili smo se za sve scenarije i ponijeli fotokopiju,” rekao je golman.

Međutim, u toj zbrci Afan je primijetio mali komadić papira pored Donnarummine ručnika, zapravo to je bila “cheat sheet” s detaljima o udarcima bosanskih igrača.

“Vidio sam papir i odmah sam shvatio o čemu se radi. Uzeo sam ga i sakrio,” priznao je Čižmić za bosanski Face TV. “Na tom listu bila su sva naša zapažanja. Bez njega Donnarumma bi se morao osloniti samo na instinkt.”

Talijanski vratar bio je očito frustriran i ljut kada je shvatio da papir nedostaje. Tražio ga je, ali ga nije mogao pronaći. Rezultat svega toga, Donnarumma nije uspio obraniti nijedan penal, a Bosna i Hercegovina osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo drugi put u povijesti.

Od tada je društvenim mrežama zavladalo slavlje za mladog heroja. Čižmić je nakon slavlja kući vratio svoj “plijen”, papir koji je doslovno promijenio tijek utakmice.

Prema njegovim riječima, namjera mu je staviti papir na aukciju i prihod donirati u humanitarne svrhe, čime bi njegov podvig dobio i društvenu dimenziju

