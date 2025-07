Bivši francuski reprezentativac nije štedio Yamala: 'Ne mogu ga podnijeti'

Lamine Yamal nakon što je tijekom nogometne sezone plijenio pažnju svojom nogometnom genijalnošću, sada plijeni pažnju iz drugih razloga. Točnije, vrlo problematičnim i kontroverznim ponašanjem izvan terena.

Posljednji koji je uputio kritiku i to vrlo oštru je Adil Rami, bivši igrač Valencije, Milana, Marseillea i francuske reprezentacije koji je s Tricolorima osvojio Svjetsko prvenstvo 2018.

'Već se ponaša kao superzvijezda'

„Prošla su dva mjeseca i kao osoba ga više ne mogu podnijeti“, rekao je Rami na podcastu Instant Foot. „Što se tiče nogometa, on je briljantan. Osvojit će Zlatnu loptu, Ligu prvaka i što god još. Ali kao osoba, dosta mi je. Iskreno, nisam ovdje da bih udovoljio navijačima Barcelone ili bilo kome drugome", iskren je bio Rami.

Foto: Profimedia

„Ono što me stvarno iznerviralo je kako je pozdravio Ronalda. Zatim je objavio videozapise u kojima govori o njemu, to me jako iritiralo“, rekao je Rami referirajući se na utakmicu Lige nacija između Portugala i Španjolske. Nije Rami štedio niti modni izričaj mlade Barcelonine zvijezde.

„Hoda okolo spuštenih hlača, nosi ogroman nakit, već se ponaša kao superzvijezda. Taj stil ima povijest, znate li uopće što predstavlja?“, upitao je Rami. „Sada se zabavlja, već puni naslovnice. Uzeo je dres s brojem 10, nosi velike dijamante kao da je u Hollywoodu. Frustrirajuće je", završio je tiradu Francuz.

