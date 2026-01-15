Najjača energija hrvatskog rukometa dolazi s tribina i iz dnevnih boravaka: TRAŽIMO NAJNAVIJAČA!

Rukomet je sport zbog kojeg se zna točno kad se ne ide u trgovinu, ne odgovara na poruke i ne razgovara dok traje napad. Sport u kojem prepoznaješ umor u ramenima igrača, ali i onaj trenutak kad netko poput Domagoja Duvnjaka odluči da nema predaje, bez obzira na bol, rezultat ili sat na semaforu. I koliko god govorili o taktici, formi i pripremama, jedna stvar u rukometu nikad nije bila nevažna: energija navijača.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Navijači kao stalna, ali rijetko ispričana priča

Godinama slušamo kako su navijači “osmi igrač”. No rijetko se zaista zapitamo, tko su ti ljudi? To su oni koji pamte sastave iz 2003. godine, oni koji imaju navijačke šalove starije od vlastite djece, oni koji i dalje vjeruju kad svi ostali već računaju scenarije ispadanja.

Takvi ljudi ne sjede samo na tribinama. Oni su u dnevnim boravcima, kvartovskim kafićima, sportskim dvoranama i na poslu (s mobitelom diskretno naslonjenim uz laptop dok traje prijenos).

Upravo njih u fokus stavlja naš projekt u suradnji s HEP-om, Tražimo najnavijača!

Zašto su HEP i navijači savršeni spoj?

Foto: Slavko Midzor/pixsell

HEP već godinama stoji uz hrvatski rukomet, ali ova kampanja ide korak dalje od klasičnog sponzorstva. Umjesto logotipa u prvom planu, u središte stavlja ljude. Stoga želimo pronaći najvećeg navijača Hrvatske. Ne nužno najglasnijeg, nego onog čija strast pokreće sve oko sebe.

U kreativni natječaj se mogu uključiti baš svi; stoga vas pozivamo da na našim društvenim mrežama ostavite priče, fotografije ili kratke videozapise najstrastvenijeg navijača kojeg poznajete te nam kažete zašto je baš on ili ona simbol navijačke energije Hrvatske.

Kad navijač postane glavna vijest

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Pobjednik će dobiti zasluženih 15 minuta slave. RTL-ov tim naelektriziran HEP-ovom potporom, dolazi u njegov svijet, ondje gdje se rukomet zaista živi. U stan, na tribinu, u lokalni kafić ili dvoranu u kojoj se godinama trenira i navija.

Jer rukomet su ljudi, a ne samo rezultat

Foto: Sanjin Strukic/pixsell/ilustracija

Jer rukomet nisu samo golovi i obrane. Rukomet su ljudi koji vjeruju čak i kad je najteže. A takvih u Hrvatskoj ima mnogo više nego što mislimo. Možda najveći navijač Hrvatske ne sjedi u prvom redu dvorane. Možda sjedi u svom omiljenom naslonjaču, s istim šalom već dvadeset godina. I možda je baš vrijeme da netko ispriča njegovu priču.

Stoga podijelite njegovu strast s nama!

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i HEP-a, ponosnog sponzora rukometne reprezentacije i navijača!