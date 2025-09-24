JE LI TO MOGUĆE? /

Fantastične vijesti za hrvatski sport: Vlada uskoro prihvaća novi zakon?

Fantastične vijesti za hrvatski sport: Vlada uskoro prihvaća novi zakon?
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Napokon bismo mogli vidjeti povećanje ulaganja u hrvatski sport.

24.9.2025.
11:51
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Posljednjih dvije godine udruženje hrvatskih sportskih klubova bavi se poboljšanjem uvjeta za hrvatske sportaše. Sada je vlada napkon prihvatila zakon na e savjetovanje i vrlo je lako moguće da će hrvatski gospodarstvenici napokon imati poticaje da ulažu u hrvatski sport.

Naime, dopuna zakona odnosi se na 6. točku zakona o financiranju u sportu. Novom dopunom, gospodatsrvenici koji bi ulagali u sport imali bi poreznu olakšicu u iznosu koji ulože u sport.

POGLEDAJTE VIDEO: Dembele: 'Jednom kada ovo osjetiš i doživiš, jedino što želiš je to ponoviti'

Vlada Republike HrvatskeNovi ZakonSportUlaganje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JE LI TO MOGUĆE? /
Fantastične vijesti za hrvatski sport: Vlada uskoro prihvaća novi zakon?