Uhićene dvije osobe povezane sa zastrašujućom likvidacijom

Grčka policija privela je dvije osobe povezane s ubojstvom predsjednika ciparskog nogometnog drugoligaša Karmiotissa.

Stavros Demosthenous (49) je ubijen 17. listopada ispred njegove kuće u obalnom gradu Limassolu. Demosthenous je bio u automobilu kada je na njega nepoznati napadač na motociklu otvorio vatru. Demosthenous je prevezen u bolnicu, ali je ubrzo nakon toga proglašen mrtvim.

Osumnjičeni, koji su identificirani kao etnički Grci iz Gruzije, privedeni su u Solunu nakon što je Cipar izdao europski nalog za njihovo uhićenje.

"Sumnja se da su sudjelovali u izvršenju naručenog ubojstva," rekao je policijski dužnosnik, ne ulazeći u detalje o njihovoj ulozi.

Istražitelji grčke policije ne isključuju mogućnost da su osumnjičenici povezani s takozvanom "grčkom mafijom", koja se smatra odgovornom za nekoliko sličnih naručenih ubojstava i ima bliske veze s organiziranim kriminalnim mrežama koje vode etnički Grci u Gruziji i drugim bivšim sovjetskim republikama.

Karmiotissa je prošle sezone ispao u drugu ligu.

