Ivan je junak dana: 'Čuo sam vrisak, u sekundu sam ga uhvatio za majicu'

Ivan Skoko, MMA borac iz Ljubuškog koji sad živi i trenira u Londonu, dokaz je kako postoje oni koji će uvijek uskočiti kako bi pomogli drugom u nevolji i kako borilačke vještine mogu biti korisne izvan borilišta. Naime, Skoko je nedavno spriječio krađu u londonskom metrou, kada je zaustavio džepara koji je pokušao ukrasti mobitel jednoj djevojci, javlja britanski tabloid Daily Mail.

Incident se dogodio u južnom Londonu u podzemnoj željeznici u Boroughu, kada je Ivan, na temelju vriska i pozornosti ostalih putnika, reagirao brzo i odlučno. Bez oklijevanja, uhvatio je džepara za hoodicu, oborio ga na tlo i zadržao ga koristeći tehniku iz borilačkih vještina. Nakon što je uspostavio kontrolu nad napadačem, pozvana je policija, koja je kod lopova pronašla čekić i dva mobitela, vjerojatno ukradena iz drugih slučajeva.

Skoko je za Daily Mail i svoju reakciju:

"Čuo sam vrisak i svi su se okrenuli. Pomislio sam samo što mogu učiniti da pomognem? U sekundi sam ga uhvatio za majicu s kapuljačom, bacio na pod i zadržao polugom na ruci.”

Njegova brza i odlučna akcija bila je ključna u sprječavanju daljnje pljačke i moguće opasnosti za nevine putnike.

Ovaj hrabri čin nije samo primjer Skokove snalažljivosti, već i njegovog karaktera, koji je od MMA borca prešao na brazilski jiu-jitsu, gdje je postigao visoke rezultate.

Iako je posljednji put nastupao u MMA borbama 2019. godine, kada je izgubio od Milana Radakovića, Skoko je i dalje aktivan na borilačkoj sceni, sada kao crni pojas u brazilskoj jiu-jitsi, s vrhunskim rezultatima na prestižnim natjecanjima kao što su British Open, NAGA London i IBJJF London Fall Open 2025.

Ovaj incident u londonskom metrou samo potvrđuje da Ivan Skoko nije samo borac u ringu, već i junak u svakodnevnom životu, spreman pomoći i u situacijama koje nemaju nikakve veze s njegovim prošlim profesionalnim sportom. Na kraju, njegova akcija može poslužiti kao inspiracija mnogima. Ivan Skoko je bez sumnje junak dana!

