Najboljem tenisaču svijeta, Srbinu Novaku Đokoviću, poništena je viza za Australiju jer nema dokaz o cijepljenju niti valjano medicinsko izuzeće koje bi uvjerilo australske vlasti da može nastupati na Australian Openu, iako nije cijepljen.

Đoković je deset sati proveo na aerodromu, a trenutno je u hotelu Park, u imigracijskom pritvoru, i uložio je žalbu te čeka konačnu odluku vlade. Ispred hotela u kojem je smješten, kao i u rodnoj mu Srbiji, održavaju se manji prosvjedi kojima se poziva na oslobođenje Đokovića. Đokovićev otac, Srđan Đoković, tako već dva dana za redom predvodi skup pred zgradom Narodne skupštine u Beogradu i tamo drži monologe u kojima svog sina uspoređuje s Isusom Kristom.

Prozvao je Srđan Đoković i Hrvate te ustvrdio da su Hrvati za njih uvijek bili isti narod.

"Ovi ljudi su pokazali da su svi oni Novak. Da je to borba i za njih same i za vas, ljude iz Hrvatske. Mi to nismo nikad razdvajali pa ni Novak. To je za nas uvijek bio isti narod, susjedi, prijatelji", rekao je, između ostalog, u svom izlaganju Srđan Đoković.

Zanimljivi trenuci

Đoković je još svašta danas izgovorio, evo nekih najzanimljivijih trenutaka.

"Ovdje je Novakova cijela obitelj, ali svi ste vi njegova braća i sestre. On nije u pritvoru, hotelu. On je u zatvoru! Uzeli su mu sve stvari, na par sati i mobitel. Tko zna šta su napravili s tim mobitelom? Oni su mu dozvolili, dali mu vizu, specijalno odobrenje, ne samo njemu nego i za nekoliko desetina igrača i igračica. Njih su pustili, a njega su htjeli poniziti, baciti ga na koljena. Danas su u taj zatvor doveli i tenisačicu iz Češke koja je već deset dana tamo. Sada su se sjetili strpati je u zatvor kao i Novaka. Ako ima pravde, ovo će se na pravi način vratiti, a Bog je velik", rekao je Đoković senior.

Zatim je ponovo usporedio svog sina s Isusom.

"I Isus je imao problem, svašta su mu radili, ali i on je i dalje živ u nama. Tako je i Nole. Ne mogu mu ništa! On je srce Srbije, srce slobodarskog svijeta", rekao je Đokovićev otac.