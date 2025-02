Poznata tenisačica se htjela ubiti, pa je ostvarila veliki uspjeh i sad je povukla drastični potez

Destanee Aiava, australska teniska zvijezda, odlučila je završiti karijeru, barem prema medijima. Destanee Aiava je šokirala javnost objavom na društvenoj mreži X.

"Donijela sam odluku da se umirovim zbog mrskih poruka i prijetnji smrću koje dobivam nakon svakog meča kojeg izgubim", piše na X mreži.

Međutim, njen profil je obrisan ubrzo nakon toga, a na X mreži može se vidjeti da su s njenog naloga pisani uvrijedljivi komentari na toj objavi. Destanee Aiava je u nedjelju izgubila u finalu ITF turnira u Pragu, a u skorijoj budućnosti ćemo saznati što se zapravo događa. Aiava je do najboljeg plasmana u karijeri stigla sa samo 17 godina kada je bila 147. na svijetu, međutim umjesto napretka uslijedio je pad ispod 400. mjesta, a u trenutku kada je završila karijeru bila je 155. na svijetu.

Aiava je rekla da je ignoriranje društvenih medija bio dobar za njezino mentalno zdravlje, ali priznaje da je teško potpuno odustati od društvenih mreža.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trenutno se s tim nosim sasvim OK. Pokušavam se što više kloniti telefona i sada sam se navikla jer sam stalno bila na društvenim mrežama kad sam bila mlada. Sada sam starija. Mogu se puno bolje nositi s tim. Imam ljude oko sebe koji me drže pod kontrolom. Ako me vide na telefonu, osjećam da su jedine negativne stvari koje vidim od drugih ljudi koji komentiraju, nisu toliko članci ti koji su loši. Možda su neki naslovi pomalo mamac za klikove, klick byte. Mislim da mediji ne mogu puno učiniti bolje i oni rade to što rade u borbi za klikove. To je njihov posao. To je s**ne za ljude. Svi koji su došli gledati meč, osjećam da su manje skloni možda dati loš komentar. Osjećam se kao da ne bi sjedili ondje cijelo vrijeme i gledali da nisu imali pozitivne osjećaje prema bilo kojem igraču ili igračici. To su samo ljudi koji sjede za svojim telefonima i nemaju ništa pametnije raditi osim da su tužni i nezadovoljni svojim životom. Trudim se ne gledati previše u to", kazala je Destanee Aiava, prenosi Daily Mail.

Inače, prije nekoliko godina je prošla kroz veliku životnu dramu. Malo je nedostajalo da izvrši samoubojstvo, a to je otkrila nakon što je prošle godine preko kvalifikacija izborila plasman u glavni ždrijeb US Opena.

"Željela sam se baciti s mosta na prugu. Troje prolaznika su me odvukli odatle i odvezli kući. Nisam htjela dočekati svoj 22. rođendan, ali znam da su moja obitelj i prijatelji sretni što sam živa na ovaj dan kojim se trebam ponositi. Nekada naletite na ljude u životu koji učine da se osjetite da niste vrijedni ljubavi, ali evo što sam naučila, a naučila sam - ‘Bog je veliki i neće dozvoliti da budeš testiran više od granice svoje snage, ali će ti testom pružiti put izvan problema kako bi mogao izdržati’. Hvala vam što mi šaljete ljubav", navela je Destanee Aiava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Donna Diana Prćić briljirala u sportskim minutama RTL-a Danas: 'Lukin gol vrijedi vidjeti i više puta'

Tekst se nastavlja ispod oglasa