Šokantna ispovijest slavne sportašice: ‘Počela sam se prostituirati za cigaretu‘

Hrvačica Eduarda Neves Santana, poznata kao Duda Cowboyzinha, živi na ulici. Bivša UFC borkinja koja se proslavila u MMA Tatá Fight Teamu, u videu koji je objavio brazilski tisak priznaje da je ovisna o drogama i da je morala pribjeći prostituciji kako bi preživjela i kupila drogu, prenosi priču poznati španjolski dnevni sportski list Marca.

U videu se pojavljuje Duda Cowboyzinha, koja je debitirala u UFC-u 2019. protiv Bee Malecki, o kojoj se brine evangelička crkva koja služi beskućnicima. Globo's Combate potvrdio je s ljudima bliskim borkinji da Duda Cowboyzinha živi na ulici. Silazak Dude Cowboyzinhe u pakao započeo je nakon suspenzije zbog dopinga od strane UFC-a. Noćna mora počela je kada je 2020. godine, nakon što ju je UFC suspendirao i otpustio nakon što je bila pozitivna na doping (Ligandrol), te je nakon toga ona pala u depresiju.

Njezin tim je tvrdio da je Eduarda koristila kontaminirane suplemente, ali nije mogao dokazati njezinu nevinost.

Cowboyzinha je otvorila dušu:

"Jednog dana će ova priča imati sretan kraj. Moja obitelj ne shvaća da je to bolest, nije to ništa loše... Ova ovisnost je jako tužna. Ponekad prođem dane i dane bez pušenja, počnem se nadati kako ću se opet boriti. Onda me svaka sitnica deprimira i ponovno se počnem drogirati", objašnjava sama Duda Cowboyzinha, koja je prošla nekoliko tretmana detoksikacije.

Duda Cowboyzinha priznaje da je počela koristiti droge poput marihuane, kokaina i cracka dok se zabavljala s prijateljima.

"Počneš s jointom i završiš prostituirajući se za drogu. Sada se prostituiram za cigaretu", objasnila je. Duda Cowboyzinha poslao je poruku optimizma u kojoj ne isključuje povratak MMA (Mixed Martial Arts) borbama:

"Bog mi je uzeo sve, kao i Jobu, ali će mi jednog dana sve vratiti. Testira me kao što je testirao Isusa, u pustinji, kao što je testirao Daniela. Ali jednog dana ova će priča imati sretan kraj. Čekajte moj povratak", zaključila je.

