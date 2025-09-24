Objavljen datum posljednjeg ispraćaja velikog Nikole Pilića

U utorak je hrvatsku sportsku javnost šokirala vijest o smrti velikana hrvatskog i svjetskog tenisa Nikole Pilića. 'Šjor Nik' napustio nas je u 87. godini života, a iza sebe ostavio je ogroman trag s igračkim i trenerskim nasljeđem koje će rijetko tko uspjeti nadmašiti. Danas je obznanjeno kako će se njegov posljednji ispračaj održati 27. rujna u Opatiji s početkom u 14 sati.

Dva dana kasnije hrvatski teniski savez održat će posebnu komemoraciju za Pilića, ali njen početak još nije objavljen.

Pilić je bio jedan od prvih osam profesionalnih igrača WCT turnia, igrača koje su kasnije prozvali 'Handsome Eight'. Osvajač je jednog Grand Slam turnira u parovima, uspjelo mu je to 1970. kada je s Pierreom Barthèsom trijumfirao na US Openu, a osam godina ranije izgubio je finale Wimbledona u paru s Borom Jovanovićem. U singlu je pak igrao finale Roland Garrosa 1973. koje je također izgubio.

Nakon igračke karijere posvetio se teniskom poslu te godinama odrađivao sjajan posao. Osim što je igrao ključne uloge u razvoju igrača poput Gorana Ivaniševića i kasnije Novaka Đokovića, Pilić je do danas ostao jedini izbornik koji je Davis Cup osvajao s tri različite reprezentacije. Triput je taj trofej podizao s Njemačkom (1988., 1989. i 1993.), a po jednom s Hrvatskom (2005.) i Srbijom (2010.).

