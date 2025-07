MMA borkinja orangutanu dala električnu cigaretu, sad se pokušava opravdati!

Ruska MMA zvijezda Anastasia Luchkina izazvala je žestoke reakcije javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila snimku na kojoj nudi vape orangutanu u zoološkom vrtu Taigan u okupiranom Krimu.

Na snimci se vidi kako 24-godišnja Luchkina najprije povlači dim iz vapa, a zatim ga pruža kroz metalnu ogradu kaveza orangutanu po imenu Dana. Životinja uzima vape, uvlači dim i potom ispušta oblak pare. Boksačica zatim ponavlja postupak nekoliko puta.

