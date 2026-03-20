Poznata voditeljica progovorila o borbi s bolešću: 'Mislili su da je gripa, a bila sam u komi'

Poznata BBC-eva voditeljica Seema Jaswal odlučila je progovoriti o svojoj borbi s meningitisom u kojoj je čak jednom prilikom bila u komi.

Seema je poznata britanskoj publici po javljanjima sa snookera, ali i Svjetskog prvenstva kao i Lige prvaka. "Provela sam nekoliko tjedana u bolnici i izgubila puno kilograma. Osjećala sam se potpuno iscrpljeno, ali sa 16 godina samo sam se htjela vratiti normalnom životu. Bila sam toliko sretna što sam to uspjela", priča za Daily Mail britanska voditeljica.

"Ako imate meningitis B, mnogi ljudi ga prebole s nečim što može biti dugotrajno: invaliditet, gubitak uda, gubitak vida ili sluha. To se događa mnogim ljudima".

Nakon početne pogrešne dijagnoze liječnika, Jaswalina majka uvjerila se da se događa nešto ozbiljnije. Boreći se sa svjetlošću, tinejdžerica je trpjela jake bolove, pa čak i povraćala žuč.

"Nazvala je hitnu pomoć. Bolničari su došli i odveli me u bolnicu. Ne sjećam se ničega od ovoga. Bila sam u komi između 24 i 48 sati. Mojim roditeljima su rekli sve najgore stvari koje bi mogle biti posljedice. Ne mogu dovoljno zahvaliti majci što je tako brzo reagirala. Sam liječnik je rekao da imam gripu. Znakovi na početku mogu biti vrlo slični gripi. Kad ste stalno u pokretu, jednostavno to pripišete tome", rekla je Seema koja se sada trudi podići svijest o meningitisu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk odlazi u Vukovar, Dinamo igra gradski derbi protiv Lokomotive