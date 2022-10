PAIGE OSTAVLJA BEZ DAHA / Prezgodna golferica hrvatskih korijena objasnila zašto je popularnija od Tigera Woodsa: 'Muškarci to vole...'

Američka golferica hrvatskog podrijetla Paige Špiranac proglašena je najljepšom sportašicom na svijetu i velika je zvijezda na Instagramu gdje je sakupila 3,6 milijuna pratitelja. Popularna Amerikanka nije bila uspješna u svojoj sportskoj karijeri, no unatoč tome jedna je od najpopularnijih sportašica na svijetu, a nosi i titulu "najljepše žene na svijetu" koju joj je dodijelio poznati časopis Maxim. Ona se posljednji put natjecala prije više od šest godina, 2016., nakon čega se više nije vratila na teren, a fokus je prebacila na posao influencerice na Instagramu. Paige gotovo svakodnevno objavljuje seksi fotografije na Instagramu, a broj pratitelja joj raste iz dana u dan. "Golf Magic" je objavio popis deset najpopularnijih golfera i on pokazuje da je Paige popularnija i od najvećeg golfera u povijesti, legendarnog Tigera Woodsa. On na Instagramu ima tri milijuna pratitelja, čak 600 tisuća manje od Paige. "Ovo je upravo stiglo. Muškarci vole golf i sise", komentirala je Paige popis koji je objavio Golf Magic.