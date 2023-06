Optužnica koju je podignulo osječko državno odvjetništvo tereti Luku Modrića i Dejana Lovrena za davanje lažnog iskaza.

Hrvatski kapetan ovih dana uživao je na Hvaru i specijalitetima s ražnja, ali njegov odmor na jahti omela je jučer vijest da je pod optužnicom. Ostao je Luka iznenađen, najviše zbog jednog, jer je već oslobođen zbog istog kaznenog djela...

Luki Modriću odmor više nije bio ono što mu je bio do tog trenutka, iako vjeruje da će na kraju pravorijek biti zadovoljavajući za njega, pa mu je savjest mirna...

Čitav slučaj odjeknuo je u hrvatskim, ali i regionalnim medijima...

"Zapravo smo imali istu reakciju, on je od početka izjavljivao da je njegova savjest čista i mirna i da nije počinio to kazneno djelo. Tako da ostaje kod toga i mirne je savjesti. Je li razočaran? To ćete pitati njega, on je u svojoj izjavi dosljedan i dalje", rekla je odvjetnica Luke Modrića, Laura Valković za RTL Danas.

Modrić je iznenađen jer očekivao da je slučaj gotov, a odvjetnicu je zvao i dok je davala izjavu. Za obranu nema dvojbe - Modrić, kao i Dejan Lovren ,već su za isto kazneno djelo, a to je davanje lažnog iskaza 2018-e godine, pravomoćno oslobođeni.

"Dvaput se o istom ne može raspravljati. Ovo je pravno pitanje koje je raspravljeno. Sudovi su ušli u pitanje osnovanosti sumnje da li postoji to kazneno djelo ili ne. i to je nešto što se ne može ponavljati", govori Valković.

Optužnica ipak nije ista. Ovaj put na njoj nema Modrićeve punica računovotkinje Dinama Vesna Juraić. Temelj za optužnicu Ljubo Pavasović Visković vidi u presudi Vrhovnog suda gdje se za njihove iskaze tvrdi da su neistiniti.

"Čak i ako se u postupku utvrdi da su počinili to kazneno djelo, nikakvih značajnih reperkusija za Modrića i Lovrena neće biti. Čini mi se da su se oni našli u situaciji kojoj nisu dorasli, pa su na DORH-u dali jedan iskaz, na sudu drugi. To nije situacija koja se rijetko događa", govori odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Za obranu Zdravka Mamića potez i tajming osječkog tužiteljstva je ključan jer se uskoro očekuje odluka Europskog suda za ljudska prava kojom bi i presuda Mamićima mogla biti ukinuta.

"Očito je nastala panika u redovima državnog odvjetništva. Spašavaju što se spasiti može, što bi oni nama rekli, to je potez očajnika", kaže odvjetnica Zdravka Mamića Lidija Horvat.

U HNS, dok čekaju odluku Modrića hoće li nastaviti igrati u reprezentaciji, daju punu potporu i pomoć obojici nogometaša.

"I Modrić i Lovren kao osvajači srebrne i brončane medalje na svjetskim prvenstvima, igrački i ljudski predvodnici najuspješnije generacije hrvatskog nogometa ne zaslužuju poseban tretman hrvatskog pravosuđa, ali kao savez očekujemo da imaju pravedan i ravnopravan odnos te pravnu sigurnost", rekao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.

Građani o svemu podijeljeni.