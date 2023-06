Zbog sumnje u davanje lažnog iskaza na prvom suđenju Zdravku Mamiću i ostalima za izvlačenje novca iz NK Dinama, osječko Općinsko državno odvjetništvo je pred osječkim Općinskim sudom u Osijeku podignulo optužnice protiv kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića i bivšeg reprezentativca Dejana Lovrena.

Ne navodeći identitete okrivljenika, tužiteljstvo navodi da se Lovrena tereti da je kazneno djelo počinio 1. rujna 2017. na osječkom Županijskom sudu tijekom rasprave u predmetu protiv Zdravka i Zorana Mamića, bivšeg Dinamovog direktora Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara, zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, iako ga je raspravni sudac upozorio da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo.

Jednoglasno ste stali u obranu kapetana

Na Facebook stranici portala Net.hr pitali smo vas "Treba li Modrić nastaviti igrati za reprezentaciju nakon podizanja optužnice?", a u nastavku izdvajamo vaše najbolje komentare.

"Kakve veze ima sud sa reprezentacijom"

"Pogotovo sada treba. I Lovrena vratiti u reprezentaciju"

"ako su bili ljudi gradonačelnici sa podignutim optužnicama zašto ne bi onda i Modrić igrao.. kakvo je to uopće pitanje...nisi kriv dok ti se to ne dokaže...mnogima se dokazalo svašta i jel tko šta vratio.. ništa nitko... jel tko odgovarao... nije i zašto onda čovjeka blatite po novinama a one druge koje bi trebali ne usudite se...o tome se više ne govori....a oni dalje lijepo i dobro žive...a svi znamo da su krivi.."

"Podizanje optužnice ne znaci da je netko kriv. Za to postoji suđenje, a i to je nekad sumnjivo kako se odluke donose. Napravio je strahovito puno za promociju naše zemlje i nesebično igra i u tim godinama za reprezentaciju. Duboko se nadam da će dokazat nevinost i začepiti usta svim hejterima naše reprezentacije"

"Jedno je optužnica a drugo pravomoćna sudska presuda a do toga možda na kraju niti ne dođe..."

"Ako HDZ može biti na vlasti nakon što su dokazano zločinačka organizacija, ako ih je biskup Bozanić prozvao 'grijehom struktura', ako nas pljačkaju i omalovažavaju već više od 30 godina, onda može i Luka još barem toliko igrati za repku"

"Ako optuženi ministri i vladini dužnosnici mogu obavljati svoj posao zašto to ne bi mogao i nogometaš"

"Naravno da treba, pa pogledajte politicare, nema ni jednog bez optuznice sve sami kriminalci"