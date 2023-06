Nova optužnica podignuta je protiv Luke Modrića zbog davanja lažnog iskaza. Najbolji hrvatski nogometaš optužen je da je lagao na suđenju Zdravku Mamiću. Sjećate se ono kad je govorio ne sjećam se, piše Danas.hr.

Optužnicu je diglo Općinsko državno odvjetnišvo u Osijeku, i ne samo protiv Modrića nego i Dejana Lovrena. Nije im ovo prvi put: već su ranije bili optuženi, ali optužbe su odbačene. Problem je što su dečki promijenili iskaze. U istrazi su govorili jedno, u sudnici ih je spopala amnezija.

Sporni aneksi ugovora

Sporni su aneksi ugovora, oni koji reguliraju podjelu transfera između igrača i kluba. Modrića se tereti da je neistinito rekao da je potpisao svaki put kod produljenja ugovora, Lovrena da je neistinito rekao da je ih vlastoručno potpisao, kao i to da je osobno otvorio račun premda je u to vrijeme bio u Francuskoj.

Svi se sada pitaju hoće li nova optužnica značiti da LUka Modrić više ne igra u reprezentaciji. Dea Redžić, novinarka koja je Zdravka Mamića i njegov odnos s Lukom pratila i prije nego što je krenuo sudski proces, boji se da - hoće.

POGLEDAJTE VIDEO: Optužnica protiv Lovrena i Modrića istovjetna prošloj. Stučnjaci misle da je tajming sporan

"Nisam sigurna je li on tamo branio Zdravka Mamića, ili samog sebe, ili možda još neke određene ljude. To bi sud trebao reći u tom nekom procesu koji bi trebao uslijediti, jer je činjenica da je čudno u tom slučaju ustanoviti da je moguće da je kriv Mamić, a da nije kriv Luka Modrić, s obzirom da znamo na koji način su se dijelili novci od tog transfera. Prilično je nejasno što se tu događa i u prvostupanjskoj odluci, tako da mislim da se to mora rasvijetlili, ne ulazeći sada u dio oko Luke Modrića, igrača i kapetana reprezentacije", rekla je.

'Neće ostati u reprezentaciji'

"Mislim da nakon ovoga on neće ostati u reprezentaciji, zato što je to već jednom prošao. U njegovoj biografiji koju je napisao uz pomoć kolege Roberta Matteonija, on jako dobro objašnjava koliko mu je sve skupa bilo teško u tom prvom procesu, da je već tada vagao hoće li ostati, koliko je o tome razmišljao kod onog penala Dancima. Pogotovo u ovim godinama i kada više nema toliku glad za trofejima, mislim da neće ponovno ulaziti u to", zaključuje.