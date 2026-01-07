Mladi nogometaš umro dok je pokušavao snimiti selfie, njegova djevojka za dlaku izbjegla smrt

Dvadesetdvogodišnji francuski nogometaš Alexis Virgos umro je nakon nesreće koja mu se dogodila tijekom odmora na Tajlandu. Nesreća se dogodila na zloglasnom slapu Na Muang 2 na otoku Koh Samui, a Vergos je život izgubio dok je s djevojkom pokušavao snimiti savršeni selfie. Njegova djevojka za dlaku je izbjegla smrt.

Kobni trenutak na petoj razini slapa

Alexis i njegova djevojka, identificirana kao gospođica Roman, 5. siječnja su posjetili popularnu turističku atrakciju. Popeli su se do pete, najviše razine slapa kako bi zabilježili uspomenu s idilične lokacije. Prema izjavi koju je shrvana djevojka kasnije dala policiji, oboje su se u jednom trenutku poskliznuli na mokrim i skliskim stijenama. Dok se ona u posljednji čas uspjela uhvatiti za granu drveta i tako si spasiti život, Alexisa je povukla snažna vodena struja preko ruba stijene.

Nakon što se uspjela pribrati, djevojka je potrčala do podnožja slapa i u obližnjem restoranu zatražila pomoć, nakon čega su pozvane hitne službe. Uslijedila je dramatična akcija spašavanja koja je trajala gotovo tri sata. Spasioci su se pomoću užadi i opreme za penjanje spustili niz strme litice kako bi pronašli mladića. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je zaglavljeno između stijena na četvrtoj razini slapa. Liječnici su mogli samo konstatirati smrt, a kao uzrok je navedena teška ozljeda glave.

Tko je bio Alexis Vergos?

Alexis Vergos bio je perspektivni nogometaš koji je igrao za francuski klub Quimper Hergé Armel. Njegov klub oprostio se od njega emotivnom porukom na društvenim mrežama, izražavajući duboku tugu zbog preranog gubitka.

"S dubokom tugom objavljujemo smrt Alexisa Vergosa. Alexis je svoju nogometnu karijeru započeo s nama sa samo šest godina i bio je dio prve momčadi do prije dvije sezone. Cijeli klub stoji uz njegovu obitelj i prijatelje u ovom teškom trenutku", navodi se u priopćenju kluba.

Ukleta ljepota koja uzima živote

Slap Na Muang 2 poznat je po svojoj ljepoti, ali i po tragičnim nesrećama koje se ondje redovito događaju. Alexis Vergos je, prema izvješćima, najmanje peti strani turist koji je izgubio život na ovom mjestu od 2019. godine. Mnoge od tih nesreća povezane su upravo s pokušajima snimanja selfija na opasnim i nepristupačnim dijelovima slapa.

