Ne želimo da nas više zovete Kauboji, rekli su prošli tjedan hrvatski rukometaši kojima se stari nadimak reprezentacije ne sviđa. Iako, budimo iskreni, nije baš da su drugi nadimci sportaša najsretniji. Vaterpolistice su, recimo, Barakudice, a rukometašice Kraljice šoka, ni košarkaši Cedevite nisu se bunili jer ih zovu Vitamini. Nije to samo hrvatska bolest. Vjerovali ili ne, postoje nogometaši koje zovu Krumpirova zlatice, ali i Berači krastavaca. Priču donosi Darinka Trgo.

Imali su i pjesmu i paklene uspjehe, a onda su se prozvali Kaubojima. Iako na prvu kaubojski šešir nema nikakve veze s rukometom, a sada, poručuju, molimo vas da nas ne zovete više tamo.

"Nisam se sljubila s Kaubojima. Pakleni su još donekle bili simpatični za to što su nastali u toj nekoj ludoj atmosferi anarhističkog i u kojoj. Zapravo se sve odigralo onako totalno ludo"; rekla je novinarka Večernjeg lista Dea Redžić.

"Ono što je u tome simpatično ili nekome nesimpatično je to što su zapravo nadimak Kauboji izabrali naši sami rukometaši", ističe novinar Telesporta Mihovil Topić.

Vatreni su sigurno najprepoznatljiviji od Hrvatske, kažu naši sugovornici, ali ima toga još. Pokušalo se s košarkaškim Sokolovi, Živo Blato je i otpjevalo pjesmu, ali nekako kao da se nije uhvatila. Ali zato Barakude jesu. Inače, riječ je o ribi grabežljivac, vrlo je brza, snažna i nemoguće joj je umaknuti. I takav nadimak želite, moćan i pobjednički, a onda su nastale i Barakudice.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"Ne sviđa mi se da se zapravo zovu kao umanjenica nekakve te muške varijante. Ne znam, mislim da možemo bolje. I činjenica je da se ti nadimci najčešće ne mijenjaju. Vatreni su tako i postali Vatreni, Barakude Barakude, pa imamo iz susjedstva primjer Orlove. Imamo i ne znam i raznoraznih primjera stranih koji su zanimljivi poput Gordi Albion kako se naziva reprezentacija Engleske", kaže Redžić.

Iza nadimka mora ipak postojati priča, pa je svima jasno zašto su košarkaši Cedevite Vitamini. Doduše, malo manje jasno zašto je jedan španjolski nogometni klub pristao da ih se zove Berači krastavaca.

"Kraljevski klub, koji je, recimo, odličan primjer jako dobrog nadimka, jer su oni odmah s tim nadimkom sebe pozicionirali za stepenicu iznad svih. Tu je i dobar nadimak recimo Crveni vragovi koji totalno imaju smisla. Topnici i Arsenal isto imaju smisla zbog njihovog grba. Zapravo u cijelom svijetu ljudi daju nadimke tako da se javnost može povezati s njima", kaže Fran Peterlin, direktor sportske agencije.

Nizozemsko Oranje, talijanski Azzurri i španjolska Furija. Sve nam je to dobro poznato, ali kada dođemo do životinja stvari postaju kompliciranije. Nogometaši iz BiH su Zmajevi, Brazilci Selecao ili Mali kanarinac. Englezi su se odlučili na Tri lava, talijanski nogometaši iz Verone dobili su naziv Leteći magarci. Roma se zove Vučica, igrači Valencije šišmiši, a pobjednici su Nijemci. Jedan njihov klub odlučio se na kukce i to Krumpirovu zlaticu.

"U našoj nekakvoj kulturi nije baš uobičajeno da ljudi sami sebi daju nadimak. Dobiješ ga sa strane, neko ruganje, nekakvi simboli i slično. To je više nekako iz američkog sporta gdje su nadimci tamo kod njih bili običaj", kaže Topić.

Možda se svi trebaju voditi slovenskim primjerom, nema muke kada jednostavno nemaš službeni nadimak za reprezentaciju.

