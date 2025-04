Neven Spahija, najbolji i najuspješniji hrvatski košarkaški trener od osamostaljenja naše države, već treću sezonu vodi Veneziju, a ovih je dana dobio veliko priznanje koje mu je srcu posebno drago. Spahija, osim što radi sjajan posao u klubu Uman Reyer Venezia kojeg je doveo do doigravanja u Eurokupu i s kojim gotovo dva mjeseca nije bio poražen u Italiji, uspješan je i u prozivodnji vrhunskog maslinovog ulja. Spahiji je nagrada stigla u njegove košarkaške ruke u New Yorku i to u poslovnom segmentu.

Spahijina velika ljubav i strast

Naime, maslinovo ulje Spahijina je ljubav i strast, a na prestižnom sajmu u Velikoj jabuci ovaj slavni Hrvat osvojio je zlatnu medalju za svoje maslinovo ulje koje se zove S Olive oil. Spahijino ekstra djevičansko maslinovo ulje proizvodi se u okolici Šibenika i pravi je hit.

Spahija se već godinama bavi maslinarstvom i proizvodnjom vrhunskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja u svom Danilu. Ljubav prema maslinama je najprije počela kao hobi, bez da je uopće Neven Spahija i razmišljao na neki ozbiljniji komercijalni iskorak, ali sve čega se Spahija dotakne pretvori u zlato.

Spahija ga je radio isključivo za sebe i za svoje najbliže, ali onda je odlučio napraviti iskorak i po tom pitanju. Ove godine Spahija se odvažio i poslao svoje ulje na najveće natjecanje tog tipa na svijetu koje se zove NYIOOC (New York International Olive Oil Competition) .

Tekst se nastavlja ispod oglasa

NYIOOC - najveće natjecanje za maslinovo ulje na svijetu

NYIOOC svake godine okuplja najbolje proizvođače iz više od 30 zemalja, a osvajanje zlatne medalje na ovom natjecanju smatra se najvećim priznanjem u industriji maslinarstva. Spahijino ulje je dobilo zlatnu medalju kao najbolje u svojoj konkurenciji na svijetu za 2025. Ponosan je do neba, ali već mu je i neugodno koliko ga novinari zovu na tu temu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hrvatski maslinari isto koji su osvojili zlata, koji su vrhunski, ne spominje ih se toliko, tu i tamo, a sad ja odjedanput stalno u medijima po tom pitanju. Znam da sam zanimljiv jer sam košarkaški trener, maslinovo ulje nije mi profesija pa nitko ni neočekuje nagradu u području maslinovog ulja. Malo mi je neugodno", kazao je za portal Net.hr iskreni i skromni Neven Spahija i nasmijao se. Ipak nam je otkrio neke stvari...

'Prvi maslenik zasadio sam prije 23 godine, drugi prije 10'

Neven Spahija ima OPG...

"Prvi maslenik zasadio sam prije 23 godine, drugi prije 10, dakle imam dva maslinika i sad sam dio hrvatske ponude maslinovog ulja koja je uistinu fantastična. Mogu kazati da su Hrvati TOP proizvođači maslinovog ulja. Sretan sam da sam dio hrvatske ponude."

Košarka mu je i dalje broj 1...

"Maslinovo ulje je još uvijek na razini hobija iako je to moja ljubav i strast, dok je košarka ipak profesija i nešto o čega živim, nešto što traje već godinama, nešto što je iznad svega."

Spahija nije očekivao nagradu za maslinovo ulje...

"Ulje sam poslao preko udruge Ultra Extra i zanimalo me kakvo je, je li to nešto što ja želim, što žele drugi. Uvijek je lijepo kad za svoj rad dobijete priznanje, jer kao što sam kazao, moja priča s maslinama je počela prije 23 godine i stvarno to volim. Rad u masleniku me relaksira. Žao mi je što nemam više vremena, ali nadam se da će nakon košarkaške karijere biti više vremena."

Inače, maslinu treba pošteno tretirati i nakon berbe odmah je poslati na hladno prešanje. Tada možete biti sigurni da ćete dobiti vrhunsko ekstra djevičansko maslinovo ulje.

'Maslinu treba njegovati'

"Treba maslinu njegovati, ali sve što se radi s ljubavlju, dobitna je formula. U mojem OPG-u samo sam ja zaposlen, imamo dvoje ljudi koji pomažu. I drugi proizvođaći iz Ultra Extra udruge su isto osvajali zlatne medalje. Već drugu godinu zaredom i moj prijatelj Krešo Uroda, s kojim sam prošle godine imao jedno druženje, neću reći sastanak, gdje smo malo izmijenili iskustva, tako da mi je i dalje želja educirat se i biti bliže tim ljudima, jer uistinu jako puno znaju. Meni je jedini problem što više nisam prisutan da i ja sudjelujem na način na koji sudjeluju drugi, svi ti ljudi koji rade s maslinovim uljem".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nisam bio na puno berbi jer sam u tom periodu zauzet košarkom'

Spahija žali za jednim...

"Tolike godine koliko beremo masline nisam bio na puno berbi jer su one krajem listopada, početkom studenom, a ja onda već radim, međutim osigurao sma sebi mirnu penziju. U proces OPG-ova, malih i srednjih poduzetnika o kojem ne znam puno, uključit ću se više kad ne budem više profesionalni bavio košarkom. Uvijek ću se baviti košarkom, to uopće nema spora, ali kad ne budem obvezan na način na koji je obvezan jedan profesionalan trener. Uključit ću se malo u problematiku, ali i problematici manjeg i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj više može pričati netko tko je na dnevnoj bazi u masleniku", zaključio je Neven Spahija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrijedi spomenti kako je Neven Spahija u dva navrata vodio velikana Maccabi iz Tel Aviva te slavnu Baskoniju, trenirao je i Valenciju, Lietuvos Rytas, Fenerbahče, Cibonu, Olimpiju, a pod njegovim vodstvom hrvatska košarkaška reprezentacija je igrala najljepšu i najbolju košarku još od devedesetih. Na EuroBasketu u Beogradu 2005. bili smo na koračić od polufinala, ali u zadnjim sekundama ključnog susreta s jakim Španjolcima dogodio nam se Luigi Lamonica, čovjek koji je Hrvatskoj neshvatljivim suđenjem ukrao svaku nadu za plasmanom u završnicu turnira. Nakon epske krađe Spahija nikad više nije želio biti izbornik zemlje koju obožava i za koju se borio u Domovinskom ratu, ali je zato kao jedini Hrvat obavljao trenerski posao u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta - NBA ligi. Godinama je bio pomoćnik legendarnom Mikeu Budenholzeru u Atlanta Hawksima, a jednu je proveo i u Memphis Grizzliesima.

POGLEDAJTE VIDEO: Proslavljeni Neven Spahija u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana; 'Hrvatska ima jako talentiranog igrača. Dugo nisam vidio nekog da sa 17. tako igra'