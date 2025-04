Na finalu Lige prvaka navijače će zabavljati kultni bend koji se vratio iz mrtvih

Jedan od najprepoznatljivijih sastava suvremenog rocka, Linkin Park, najavljen je kao glavni izvođač koji će nastupiti u uvodnom programu velikog finala Lige prvaka koje će se u svibnju održati na stadionu Allianz Arena u Münchenu.

Prije početka samog susreta koji će odlučiti tko podiže najvažniji trofej europskog klupskog nogometa publiku će zagrijati ovaj legendarni bend - s nastupom u kojem će odsvirati kombinaciju svojih najvećih uspješnica i novijih pjesama. Za one koji to ne znaju, nakon gotovo desetljeća stanke bend je nedavno predstavio svoj novi album From Zero, prvi u posljednjih sedam godina.

U čast ovom posebnom događaju, Linkin Park je pripremio i posve novu obradu jedne od svojih najpoznatijih pjesama, Numb – verziju koja će po prvi put biti izvedena upravo na stadionu uoči velikog finala. Pjesma je, kako navode, obogaćena zvukovima himne Lige prvaka i atmosferom koja priliči jednom finalu.

Iz Linkin Parka su poručili: "S novim albumom i turnejom koja je u tijeku, oduševljeni smo energijom i uzbuđenjem koje nam pružaju naši obožavatelji. Jedva čekamo prenijeti tu istu energiju i uzbuđenje na Kick Off Show finala UEFA-ine Lige prvaka. Ovo je za nas potpuno novo iskustvo kao bendu i veselimo se što ćemo podijeliti neke od svojih omiljenih pjesama iz prošlosti i sadašnjosti s tisućama ljudi na stadionu i milijunima pred ekranima diljem svijeta."

Završnica Lige prvaka bliži se kraju – četvrtfinalne borbe završavaju u srijedu, a dva polufinalista su već poznata: PSG i Barcelona osigurali su svoje mjesto među četiri najbolja. Arsenal u uzvrat ulazi s uvjerljivom prednošću od 3-0 protiv madridskog Reala, a milanski Inter ima minimalnu prednost (2-1) nad Bayernom.