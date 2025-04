S obzirom na nadolazeće blagdane, ovotjedne utakmice 30. kola SuperSport HNL-a igrat će se ranije ovog tjedna. Tako će kolo već sutra otvoriti Šibenik i Dinamo na Šubićevcu od 18 sati. Dan prije susreta trener Dinama Sandro Perković najavio je utakmicu.

Igramo protiv ekipe koja se grčevito bori za ostanak. Potpuno smo svjesni da nas čeka teška i zahtjevna utakmica. Recentne igre Šibenika, s Rijekom na Rujevici i Hajdukom na Poljudu, a zatim pobjede protiv Istre i Osijeka, govore o kakvom se suparniku radi. Maksimalno ih respektiramo, imaju odlične igrače i trenera. Pripremili smo se najbolje što smo mogli, bez obzira na to što imamo sitnih problema s bolesti i ozljedama, siguran sam da će igrači biti na maksimumu kao i protiv Osijeka te da ćemo uspjeti osvojiti tri boda.

Kakvo je stanje sa zdravljem igrača?

"Nažalost, za utakmicu je najvjerojatnije otpao Bruno Petković, to je posljedica utakmice s Osijekom. Nije se uspio oporaviti od toga. Imali smo virozu koja je zahvatila pet ili šest igrača, ne bih o imenima jer se situacija mijenja iz dana u dan, danas je već bolje. Théophile se vratio u trenažni proces, vidjet ćemo hoćemo li ga koristiti, ali tu je s nama."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prokomentirao je i najveću priču oko kluba posljednjih dana, povratak Zvonimira Bobana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iskreno, nisam s igračima o tome razgovarao. U svlačionici je fokus samo na Šibeniku i pokušali smo se pripremiti za utakmicu. Naravno, pozdravljam dolazak Zvonimira Bobana, on je legenda i to je veliko za naš klub i za naš nogomet. Sigurno nam to može biti dodatan poticaj za momčad, kada imate takvu personu u klubu. Razgovarao sam s Bobanom u dva navrata otkako je došao, nisu to bili dugački razgovori, ali su bili kvalitetni. Bio mi je jedan od igračkih idola kada sam bio dijete. Sportaš je i borac, sigurno je optimist, i za ovu sezonu i za sve u budućnosti."

Perković je za kraj objasnio kako je pobjeda protiv Osijeka utjecala na stanje u momčadi: "Bez obzira na činjenicu da smo treći na ljestvici, utakmica protiv Osijeka je bila iznimno značajna za nas. Osjeti se pozitiva i drugačija energija, vidjeli smo neke osmijehe koje dugo nismo vidjeli. Drago mi je da smo krenuli u dobrom smjeru, ali u Dinamu to ništa ne znači ako sutra ne budemo na pravoj razini i ako ne osvojimo tri boda."

POGLEDAJTE VIDEO: Granitna obrana vodi ih prema Europi, a oni sve objasnili: 'Nema velikih ega'

Tekst se nastavlja ispod oglasa