SUSPREGNITE SUZE / Konačan kraj najpopularnijeg para u svijetu nogometa. Wanda je progovorila o bolnoj temi: 'Teško mi je živjeti'

Argentinska menadžerica, influencerica i supruga napadača PSG-a Maura Icardija, Wanda Nara, vjerojatno je najpoznatija žena u nogometnom svijetu i definitivno velika zvijezda na Instagramu. Ona na toj društvenoj mreži neprestano objavljuje nove fotografije iz svog privatnog života, a najčešće se fotografira u jako izazovnim izdanjima i u prvom planu su njene obline. A nije tajna da su Mauro i Wanda prije otprilike godinu dana imali velikih problema. Par je skoro prekinuo, ali je Wanda odlučila oprostiti nevjeru svojem suprugu. Nastavili su uživati u svojim životima i svijet je brzo zaboravio na tu epizodu. No, došlo je do velikog obrata. Wanda se obratila svojim obožavateljima putem Instagrama, na kojem je napisala podužu poruku. Sve upućuje na to da se slavni par - rastaje. "Trenutno mi je jako teško uopće živjeti. Hvala na mojoj izloženosti i stvarima koje nadilaze medijska nagađanja. Bolje je da to saznate od mene. Nemam što objašnjavati i neću iznositi nikakve detalje o ovom razdvajanju. Molim vas, molim vas za razumijevanje, ne samo zbog mene, nego i zbog naše djece", objavila je Wanda i tako dala naslutiti da se najpopularniji nogometni par ipak razvodi... Ne znamo kako ćemo ovo prebroditi, ali nadamo se da će Wanda prebroditi ovaj težak period.