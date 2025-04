Sin legende oslijepio od neizlječive bolesti: 'Dao bi mu svoje oči da mogu'

Michael Owen otvoreno je govorio o dijagnozi rijetke bolesti koje je prisililo njegovog sina da odustane od nogometa. Jamesu Owenu (17.) dijagnosticirana je Stargardtova bolest kada mu je bilo osam godina, a od bolesti je i oslijepio. Stargardtova bolest je neizlječivo genetsko stanje koje rezultira nakupljanjem masnog materijala na makuli, dijelu mrežnice potrebnom za oštar vid. Sin engleskog velikana bavio se sportom u kojem je njegov otac briljirao i stekao status legende, ali daljnje pogoršanje njegovog vida znači da je sada klinički slijep. James je igrao nogomet ​​tijekom svog djetinjstva i bio dobar, pokazivao talent na terenu, ali njegov san da postane profesionalac srušio se kada mu je dijagnosticirana Stargardtova bolest u dobi od osam godina.

"Ljudi su očekivali da ću se baviti nogometom, a ja sam uživao", rekao je James Owen za Daily Mail.

"Situacija je došla do te mjere da više nisam znao gdje se nalazi lopta na terenu. Izgubio sam volju, a htio sam biti najbolji", dodao je James Owen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Michael Owen postigao je 40 golova u 89 utakmica za Englesku, osvojivši Zlatnu loptu 2001. Rekao je da je "najteža stvar" objašnjavati stanje svog sina onima koji su ga pitali hoće li se James profesionalno baviti sportom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada vam netko priđe u pubu i kaže 'igra li vaš sin nogomet?', samo želite promijeniti temu. To je nešto s čime moramo živjeti i na što se moramo prilagoditi. On mi znači više od svega na svijetu, kada bih mu mogao dati moje oči i zamijeniti ih, to bih i učinio. Ali takve mu je karte život dao, nema smisla žaliti za onime na što nemate utjecaja u životu. On ne razmišlja o tome zašto se ovo dogodilo baš njemu", objasnio je Owen.

Michael Owen je kazao i ovo:

“To je, uz samu bolest, vjerojatno bila najteža stvar tijekom godina, objašnjavati ljudima zašto mi dijete neće postati nogometašem, zašto više ne igra. James vjerojatno nije uživao kasnije u nogometu onoliko koliko je trebao jer nije bio dobar koliko je trebao biti, ali samo zbog situacije, zbog bolesti. Kad je bio vrlo mlad i oči su mu vjerojatno bile malo bolje nego sada, a tereni su bili manji i sve je bilo puno bliže pa je mogao bolje vidjeti loptu, bio je jako, jako dobar. Imao je priliku postati profesionalni nogometaš, međutim čim je dobio dijagnozu, jednostavno je postepeno prestajao s nogometom. Kad je postalo nemoguće da se i dalje bavi nogometom, pokušao sam mu naći alternativu, da se nečim drugim bavi u životu."

Michael i James Owen nadaju se da će dokumentarcem podići svijest o Stargardtovoj bolesti. Pod naslovom “Nogomet je za sve”, emitirat će se na TNT Sports 30. siječnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Boban: 'Prvi put sam u Dinamo zakoračio 82'! Ista je želja, ista ambicija i ista ljubav'

Tekst se nastavlja ispod oglasa