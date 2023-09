NK Dinamo na Skupštini jučer održanoj u Maksimiru izabrao je Izvršni i Nadzorni odbor kluba, čime je završena upravljačka kriza u redovima hrvatskog nogometnog prvaka. No, to ne smatra bivši javni tužitelj, sudac i dopredsjednik HNS-a, danas poznati odvjetnik Ivan Brleković, koji nam tvrdi kako je Skupština statutarno neispravna.

'Sve su to kuhani i pečeni Mamićevci'

Kako je to moguće, ako se na Skupštini od 71 člana nalazilo njih 43? Prema tome, mogle su se donositi donositi pravovaljane odluke. Zbog toga smo zamoljeli Brlekovića da nam objasni zašto tvrdi da je Skupština lakrdija ako je njezin ishod pozitivan za budućnost Dinama, sve njegove navijače i otvara vrata potpunoj demokratizaciji kluba?

Pozitivna stvar je i ta što su navijački predstavnici dobili dva mjesta u IO i jedno u NO, od ukupno željenih šest, od toga dvojicu u NO koji broji tri člana. Isto tako, ovim porazom Zorićevaca, ljudi okupljenih oko skupštinara Damira Zorića, pokušaj ponovne uspostave vlasti od strane pravomoćno osuđenog kriminalca i bjegunca Zdravka Mamića nije uspjela.

"Vi ste u zabludi, jučer su Mamićevci pobijedili u Zagrebu, a Zorićevci nisu Mamićevci. Zar nisu Barišić i Mamić bili 15 godina prst i nokat. Zar nije Barišić predložio, a Skupština kasnije jednoglasno potvrdila, da Mamić nije napravio nikakvu štetu Dinamu. Malo si skontajte u glavi, to su obične patke i floskule, njihove fore. Sve su vam to kuhani i pečeni Mamićevci, a to što su oni sad okrenuli leđa Mamiću i idu da bi očuvali svoje pozicije, to je pokvarenost i cinizam, kazao nam je Ivan Brleković i nastavio:

'Postoji striktno tumačenje Statuta'

"Po mišljenju niza eminentnih pravnika koji poznaju ovu materiju, jučerašnja Sjednica je, isto tako, nelegalna jer nije imala valjani kvorum. Statutom NK Dinamo propisano je da Sjednica može započeti radom ukoliko je nazočna, prisutna natpolovična većina od ukupnog broja zastupnika, a to je 41 - budući da po statutu Dinama Skupština ima 80 članova. Jučer se na Sjednicu odazvalo 36 punopravnih, verificiranih, valjanih zastupnika Skupštine, a to nije kvorum", rekao nam je Ivan Brleković i dodao:

"To nije kvorum. Budući da kvoruma nije bilo, organizator Skupštine odlučio je pribjeći metodi da naprosto samo pročita imena sedmorice novih zastupnika i bez da su prethodno verificirani, oni su počeli glasati ili su glasali sami za sebe, što je po statutu Dinama nedopušteno, izričito je zabranjeno, a takvo striktno tumačenje je do sada imao Gradski ured za opću Upravu i imovinsko pravne odnose. Zato mislim da Skupština pravno nije valjana."

Zamoljeli smo ga nam prokomentira i situaciju s Bad Blue Boysima u grčkim zatvorima. Još uvijek, naime, ne postoji nikakav dokaz da je itko od 105 utamničenih Dinamovih ultrasa usmrtio navijača AEK-a. Da stvar bude gora, hrvatska policija uhitila je Bad Blue Boyse koje se nalaze na posebnom popisu. Naime, grčko pravosuđe je Europskim uhidbenim nalogom zatražilo uhićenje desetorice pripadnika navijačke skupine BBB, a policija je promptno, kao da se radi o najvećim kriminalcima, uhitila njih devetoricu i doveli ih pred suca. Gdje bi država samo bila da je promptno hapsila sve one koji su ju opljačkali i skoro pa ju do kraja uništili...

'Strašno mi je žao dečki u Grčkoj'

"Strašno mi je žao tih dečki. Ti mladi ljudi nisu zaslužili ovo što proživljavaju u istražnim zatvorima u Grčkoj. Većina njih generacija su moga sina. Otišli su u Atenu unatoč zabrani UEFA-e i sigurno da je to bilo nepromišljeno, ali ti momci otišli su s voljom i ljubavlju da budu uz Dinamo i na zabranjenom gostovanju, da budu jedna vrsta psihičke i moralne podrške igračima. Pa, makar da gledaju utakmicu negdje u Ateni. U svakom slučaju, išli su s namjerom da budu potpora svom klubu. Nažalost, predvidio sam ovo kad se to dogodilo, da neće tako lako biti pušteni. Nažalost, mislim da će dosta njih još dugo ostati u Grčkoj", iskreno nam govori Ivan Brleković i dodaje.

"Ne mogu se oteti dojmu, ali dečki su poslužili Grcima za treniranje strogoće i striktno provodeći svoje stroge zakone, da na neki način ublaže oštricu kritika grčke javnosti zbog prijašnjih stalnih sukoba navijača u Grčkoj. Pogotovo između Panathinaikosa, Olympiakosa, PAOK-a i AEK-a. Inače, AEK je turski klub u Grčkoj, klub kojeg su osnovale grčke izbjeglice iz Istanbula nakon grčko-turskog rata 1919. - 22. i razmjene stanovništva između Grčke i Turske koja je uslijedila".

'Kako je to uopće moguće?!'

Brlekoviću su neki grčki pravosudno-istražni potezi suludi, van svake pameti...

"Krivnja je individualna. Grčke vlasti moraju točno identificirati počinitelja. Ne može 90 ili 100 ljudi odgovarati za ubojstvo. No, budući da ne mogu naći počinitelja ili iz nekih drugih razloga za koje mi ne znamo, sad se dečke šarafi, stišće i pritišće, inkriminira im se to zločinačko udruživanje. Čini mi se da imam barem još zrno zdravog razuma. Kako je moguće da su uhićena četvorica ili petorica Grka i 105 Hrvata, a radilo se o masovnoj tučnjavi?! Pa, koga su onda naši dečki tukli sami sebe, betonske klupe, bandere ili su se možda zaletavali glavom u zidove. Ne razumijem. Kakva je to samo tučnjava u kojoj 100 ljudi tuče četvoricu ili petirocu?! Takvo što logički nije moguće, teoretski nije izvedivo".

Naveo je i sukus svega u ovom slučaju...

"Grci su svoje pustili, a Hrvate pohapsili. Ministarstvo vanjskih posla Republike Hrvatske i druga tijela koja u tom sudjeluju maksimalno se trebaju angažirati da se tim ljudima pomogne, barem isto tako u onoj mjeri kao što je to bio slučaj Zambija. Na neki način, država bi trebala diplomatskim kanalima moli da se strogo poštuju propisi, vladavina prava itd, da Grci ne pristupaju arbitražno dečkima, nego da ih se tretira kao neosuđene osobe, da im se omogući human boravak u kazamatima."

Politika umiješala svoje prste

Nažalost, politika se dobrano umiješala u ovaj slučaj i kreira istražnje radnje. To nije dobro za naše momke i prije svega nije pošteno...

"Politika se nema što miješati u pravosudnu vlast, koje je samostalno i autonomno tijelo", odmah nam govori Brleković, kojeg smo potom upoznali sa situacijom na jednom od ročišta za određivanje ili ne određivanje istražnog zatvora u Ateni.

Naime, jedan od uhićenih Boysa uspio je izvući od suca priznanje na samom ročištu kako se u sve uplela politika i kako ih zbog toga moraju staviti u istražni zatvor...

"Onda je to politika. Ako je to stvarno tako, onda se na sve to čovjek samo može naježiti. Ako je sudac tako reagirao i kazao, onda ima nešto u tome. Grčke vlasti imaju problem s navijačkim nasiljem, nažalost bilo je u prošlosti i mrtvih glava, a da bi se pokazali kako oni znaju suzbiti nasilje, naši momci im dođu kao naručeni za treniranje strogoće. Oni, kao vode detaljnu istragu i traže još uvijek ubojicu, a drugi dan nakon ubojstva majstori su sa šmrkovima oprali bojno polje, DNA tragove i krv naposljetku. Ako je krv isprana, ne možeš ju uzeti na analizu. Napravljeni su nevjerojatni propusti odmah u startu, svjesni ili ne, ne bih u to ulazio niti o tome špekulirao. Isto tako, čuo sam da Grci u istrazi barataju sa 14 različitih kaznenih djela. To je čitav katalog kaznenih djela. Nije to normalno."

'Hrvatske vlasti mogu reći da ih ne daju, ali...'

Na pitanje treba li predati navijače za kojima je Grčka raspisala Europski uhidbeni nalog, Brleković nam je odgovorio:

“Hrvatske vlasti mogu reći da ih ne daju, ali se onda izlažu velikoj opasnosti, kritici… Postoji EUN. Mislim da će većina biti izručena. Grci su jako dobro sve znali, znali su tko im dolazi, ali su kiksali. Loše je to što su Hrvatskoj vrlo sužene restriktivne manevarske mogućnosti spriječavanja izručenja. Našim dečkima nije lako, prolaze teške trenutke, a na neke će sigurno to ostaviti trajne posljedice. Drago mi je što su zajedno po čelijama, što su im odjeli otvoreni, što se mogu družiti, zvati najmilije putem telefona ili video poziva, što mogu u teretanu. Malo su im ublažene pritvorske mjere i hvala Bogu na tome. Jako su mi drage te informacije. Dečkima je tako lakše. Svi mi na neki način, pogotovo vezani na ovaj način uz nogomet, moramo dečkima držati fige i poželjeti im što brži povratak u Hrvatsku i poželjeti im svu sreću u tom postupku", zaključio je Ivan Brleković.

