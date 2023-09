Višemjesečna borba za prevlast u klubu okončana je Skupštinom na kojoj su izabrani novi Izvršni i Nadzorni odbor, čime je završena upravljačka kriza u redovima hrvatskog nogometnog prvaka, a pokušaj ponovne vladavine Zdravka Mamića razbio se od hridi.

Kvorum postignut

Sedam mjeseci nakon prekinute Skupštine kluba u hotelu Sheratonu, u ponedjeljak je održana nova na kojoj se struja okupljena oko Damira Zorića nije niti pojavila. Barem njezin veći dio.

Novi čin "bitke za Dinamo" između struje koja je i dalje vjerna Mirku Barišiću, te grupe ljudi koje predvodi Damir Zorić, čovjek Zdravka Mamića, nastavljen je novom Skupštinom, koja je ovoga puta imala kvorum.

Inače, na Skupštini se od 71 člana nalazilo njih 43 i prema tome mogle su donositi donositi pravovaljane odluke. Uz to, ukupno sedmorica su okrenula dres iz Zorićevaca u Barišićevce. Nakon što je ustanovljeno da postoji kvorum, pročitala su se imena onih skupštinara koji nisu došli na Skupštinu. Istovremeno, dvoranom se prolomio pljesak.

No, sad cure detalji dramatičnih okolnosti koje su prethodile ovakvoj odluci, odnosno raspletu maksimirske Skupštine, na kojoj je izglasan novi Izvršni odbor i Nadzorni odbor. Pa tako Index piše kako su na parkingu pale teške riječi u Zorićevom "klanu" bliskom Zdravku Mamiću.

'Došla trojica izdajnika'

"Na Skupštini se nisu pojavili Damir Zorić i njegovi pristalice koji su se okupili na parkiralištu ispred stadiona kako bi se ekipirali. No, onda su shvatili da im se priča raspada i da će Barišić imati većinu jer su na skupštinu došla dva njegova "igrača" koji nisu bili na prošloj Skupštini, trojica Zorićevih ljudi prešli su na Barišićevu stranu i shvatili su da će Dinamov predsjednik imati kvorum te da će moći donositi sve odluke.

Padale su teške riječi između mamićevaca i "prebjega", vikali su i svađali se, ali trojac se nije dao te su otišli na Skupštinu. Potučeni ostatak nije se pojavio u Maksimiru, a na skupštini su njihova imena kao ljudi koji se nisu pojavili i pročitana", stoji u tekstu.

Damir Zorić: 'Nećemo odustati'

"Pustimo Sportsku inspekciju i Gradski ured za upravu neka sada odrade svoj posao, ne mora ih stalno Zorić poticati na akciju. Mi, naravno, nećemo odustati jer u našoj grupi ima kvalitetnih ljudi i rješenja. Osobno, ostajem skupštinski zastupnik do ožujka, a dinamovac ostajem do kraja života jer to je ipak malo teža bolest, komentira Damir Zorić rasplet maksimirske Skupštine, prenosi Jutarnji list.

Njegov zastupnički blok u Skupštini u ponedjeljak je ostao kompaktan i odlučan u namjeri da sruši kvorum, ali neki su im se glasači ipak otrgnuli kontroli i pretrčali Barišiću. Heinza Truskallera su, kažu u Zorićevu taboru, u prebrojavanju ruku otpisali još nakon sjednice u ožujku "jer Austrijanca s klubom vežu poslovni odnosi, iznajmljuje im šatore za priredbe". Razočarao ih je, međutim, Mato Đurović, poznati dubrovački ugostitelj (vlasnik restorana Nautica).

"Računali smo da će Barišić imati 34 do 36 glasača. Neki su naši ljudi bili ucijenjeni, pazite što radite jer možete ostati bez radnih mjesta u klubu. Đurović je druga priča, njemu je važno da putuje s Dinamom iako nam u njegovu kraju govore da je do devedesete bio zvezdaš", smije se Zorić.

