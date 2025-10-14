Incident u Varaždinu: Dron nadlijetao stadion tijekom utakmice Hrvatske

Kako bi osigurala potpunu sigurnost igrača i gledatelja na utakmici Hrvatske i Gibraltara, varaždinska policija zatražila je od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo da privremeno ograniči letove iznad stadiona. Agencija je zahtjev odobrila i odredila zonu zabrane leta za sve, osim policijskih letjelica.

Ipak, u nedjelju, 12. listopada, oko 17 sati, policajci su iznad stadiona primijetili dron koji je letio u zabranjenom zračnom prostoru. Letjelicom je upravljao 54-godišnji muškarac, čime je prekršio propise o sigurnosti letenja.

Policija će o incidentu obavijestiti Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo, koja će pokrenuti prekršajni postupak.

Ovaj slučaj ponovno podsjeća na važnost poštivanja sigurnosnih mjera, osobito tijekom velikih sportskih događaja, kada je sigurnost svih sudionika na prvom mjestu.

