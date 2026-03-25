Igrač kolumbijskog velikana optužen za grupno silovanje

Veliki skandal izbio je u Kolumbiji i tamošnjem velikanu Atlético Nacionalu. Naime, prema pisanju kolumbijskih medija, igrač tog kluba Nicolás Rodríguez (21) optužen je za silovanje devetnaestogodišnjakinje.

"Vezni igrač, koji je stigao iz Orlando Cityja iz MLS-a, a ranije je igrao i za Fortalezu, navodno je prijavljen tužiteljstvu zbog slučaja silovanja. Riječ je o vrlo ozbiljnoj optužbi za koju, prema navodima, već postoje i dokazi", piše ClaroSports.

Prema tom portalu, devetnaestogodišnja djevojka podnijela je prijavu protiv Rodrígueza. Prema njezinu iskazu, igrač i još dvije osobe navodno su je “napili, odveli u stan i više puta silovali”. Slučaj se pravno kvalificira kao “spolni odnos s osobom dovedenom u stanje nesposobnosti za otpor”.

Dok Državno odvjetništvo istražuje sve okolnosti, postoje i dokazi poput poruka iz razgovora. Sve upućuje na to da bi igrač mogao biti izveden pred sud i udaljen iz momčadi. Iako se još čeka njegova verzija događaja, dostupni dokazi stavljaju ga u središte skandala.

