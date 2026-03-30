Tudor potezom nakon otkaza šokirao Englesku

Igor Tudor nedavno je sporazumno raskinuo ugovor s Tottenhamom, a jednim je potezom šokirao nogometnu javnost u Engleskoj.

Naime, kako pišu engleski mediji, nakon što je dobio otkaz, Tudor je odbio otpremninu koja mu je bila zajamčena i time oduševio navijače Spursa.

Podsjetimo, Tudor se u Tottenhamu zadržao samo 44 dana, tijekom kojih je u sedam utakmica ostvario jednu pobjedu, jedan remi i pet poraza.

Sada Spursi moraju pronaći novog trenera, a među imenima se spominju Roberto De Zerbi, Adi Hütter, ali i Ben Davies, koji bi bio trener-igrač.

Standings provided by Sofascore

