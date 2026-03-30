FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISPRATAN POTEZ?

Tudor potezom nakon otkaza šokirao Englesku

Tudor potezom nakon otkaza šokirao Englesku
×
Foto: Chris Foxwell/imago sportfotodienst/Profimedia

Podsjetimo, Tudor se u Tottenhamu zadržao samo 44 dana, tijekom kojih je u sedam utakmica ostvario jednu pobjedu, jedan remi i pet poraza

30.3.2026.
14:47
Sportski.net
Chris Foxwell/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Igor Tudor nedavno je sporazumno raskinuo ugovor s Tottenhamom, a jednim je potezom šokirao nogometnu javnost u Engleskoj.

Naime, kako pišu engleski mediji, nakon što je dobio otkaz, Tudor je odbio otpremninu koja mu je bila zajamčena i time oduševio navijače Spursa.

Podsjetimo, Tudor se u Tottenhamu zadržao samo 44 dana, tijekom kojih je u sedam utakmica ostvario jednu pobjedu, jedan remi i pet poraza.

Sada Spursi moraju pronaći novog trenera, a među imenima se spominju Roberto De Zerbi, Adi Hütter, ali i Ben Davies, koji bi bio trener-igrač.

Igor TudorTottenhamPremier League
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
