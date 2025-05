Poznati hrvatski influencer napadnut na Poljudu, on se javio: 'Vi ste ti koji ste nenormalni'

Atmosfera na Poljudu bila je naelektrizirana – pred punim tribinama, u vjerojatno najvažnijoj utakmici sezone, Dinamo je nadigrao Hajduk rezultatom 3-1 i privremeno zasjeo na vrh prvenstvene tablice. Time su Zagrepčani otvorili vrata potencijalne obrane titule iako im Riječani i dalje pušu za vrat – s dva boda i susretom manje u nogama.

No, slavlje i nogomet u drugom su planu zbog ozbiljnih incidenata koji su bacili sjenu na ovu sportsku večer. Split je još jednom bio poprište navijačkih sukoba – članovi Bad Blue Boysa probili su se do grada i došlo je do otvorenog fizičkog obračuna s pripadnicima Torcide. Posljedice nisu bile male: brojni privedeni, ozlijeđeni, i još jednom poruka da se sigurnost na sportskim događanjima ne smije uzimati zdravo za gotovo.

Svoje neugodno iskustvo s Poljuda podijelio je i popularni domaći influencer, Brane FC, poznat po svojim vlogovima s utakmica diljem Hrvatske i regije. Na Instagramu je otkrio kako je, ni kriv ni dužan, postao meta fizičkog napada dok je mirno pratio dvoboj s prijateljem.

"Moja zadnja utakmica na Poljudu. Ono što sam doživio danas u 40. minuti utakmice, nikad se ne bih nadao. Sjedim mirno, gledam utakmicu s prijateljem i niotkud njih par mi dolaze s leđa i dobijam u glavu iz čista mira. Zatim me digli sa sjedala i stjerali u kut kod ograde gdje se priključilo još njih 10 junaka. Na kraju me potjerali sa stadiona i morao sam bježati pred izlazom, još me policija htjela privesti. Nikad loša riječ iz mojih usta nije izašla za vaš Hajduk. Izgubili ste svo moje poštovanje."

Ova ispovijest odjeknula je diljem društvenih mreža, izazvavši niz reakcija – od poruka potpore do prijetnji. Brane je kasnije na svojoj Instagram priči objavio još jednu poruku, dodatno pojašnjavajući kako se osjeća nakon svega što je doživio.

"Hvala svima na podršci, ne stignem svima odgovoriti. Oka nisam sklopio i još se nisu slegnuli dojmovi. Ima naravno i prijetnji i pljuvača, a takvima poručujem da se samo Boga bojim i vama pojedincima toga upravo i fali... Podsjetit ću vas poštovana Dalmacijo da sam ja kao 'purger' prošle godine došao i gledao Hajduk protiv Ružomberoka. Odradio sam vlog s vašom djecom, sinovima, kćerima i pokazao da se može normalno poduprijeti hrvatski klub u Europi. Nikada iz mojih usta nije izašla niti jedna provokacija upućena Hajduku. Moj otac i dida su od dolje, od tamo imam korijene i znam što to znači. Nisam lud doći raditi nered. Vi ste ti koji ste nenormalni. Ne podnosite nikog drugog i uživate u tome. Svaka čast svim ljudima koji dušu daju za Hajduk, vole klub te poštuju druge. Kako normalno idem na bilo koji drugi stadion, ali ne na Poljud? Odgovor na to pitanje ostavljam vama."

Policija se još nije oglasila o cijelom slučaju, dok Brane, koji broji desetke tisuća pratitelja na TikToku, Instagramu i YouTubeu, sada razmišlja hoće li ikad više kročiti na Poljud.

