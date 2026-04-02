Slavni boksač razotkrio obiteljsku dramu: 'Majka nije željela nastaviti trudnoću zbog bolesti'

Deontay Wilder kontroverzni je boksač poznat po svom neposrednom pristupu, a mikrofon u rukama rijetko ga smiruje. Slavni teškaš imao je trilogiju s Tysonom Furyjem i mnoge druge poznate borbe, no u posljednjim godinama njegov život postao je prilično nepredvidiv. To najbolje pokazuje njegov posljednji nastup u showu Piersa Morgana.

Naime, Wilder je šokirao Morgana ekstremno otvorenim priznanjem o tome kako je postao otac po prvi put. Iako danas ima sedmero djece i želi još sedmero, svoje prvo dijete, kćer Naieyu, dobio je 2005. godine. Naieya je rođena sa spina bifidom stanjem u kojem kralježnica i leđna moždina djeteta u maternici nisu u potpunosti razvijeni.

Wilder tvrdi da majka njegovog prvog djeteta nije željela nastaviti trudnoću zbog rijetke bolesti. Osim toga, teškaški boksač tvrdi da je u cijelu situaciju zapravo bio “namješten” nakon intimnog odnosa s bivšom partnericom. Opisujući navodni incident, Wilder je u emisiji Piers Morgan Uncensored rekao:

“Injektirala je moj spermij u sebe, zatvorila se u kupaonicu i tako smo dobili dijete. I istina je, ona ne zna da ja ovo znam, ali ja to govorim svijetu. Tog puta odlučila je da želi imati dijete sa mnom jer sam bio najbolje što joj se ikada dogodilo.”

Wilder je dalje objasnio da su njezine prethodne veze rijetko trajale duže od dva mjeseca jer je bila promiskuitetna, što on tada nije znao. Na pitanje šokiranog Morgana kako je saznao, odgovorio je jednostavno: “Pametan sam.” Dodao je da je otkrio ove detalje čitajući njezin dnevnik, a da ona nije znala da on to radi.

Boksač tvrdi da bivša partnerica, čiji identitet ostaje nepoznat, nije imala odgovarajuće vitamine, minerale i hranjive tvari da Naieya ostane zdrava. Također navodi da je ona željela prekinuti trudnoću, no Wilder je to spriječio i postao punopravni otac.

Wilder je započeo boksačku karijeru kao amater iste godine kada je Naieya rođena, a već 2008. kvalificirao se za Olimpijske igre i osvojio brončanu medalju. Nakon što je izgradio milijune u ringu, tvrdi da je prekinuo kontakte s majkom svoje kćeri i sam je odgajao Naieyu.

Od 2015. do 2020. držao je WBC titulu, koju je izgubio od Tysona Furyja. Sada se vraća u ring u subotu, protiv Dereka Chisore u svojoj 50. borbi koja bi mogla biti i posljednja.

