Bivši predsjednik vinkovačke Cibalije Petar Šimić iznio je neke dosad nepoznate detalje o utakmici Cibalije i Obilića, nekadašnjeg srpskog nogometnog kluba kojeg je vodio ratni zločinac i kriminalac Željko Ražnatović Arkan, ubijen samo pola godine prije tog povijesnog nogometnog sudara u 1. kolu Intertoto Kupa. Cibalia i Obilić sastali su se 2000. godine, a prva utakmica odigrana je 17. lipnja u Vinkovcima pred neviđenim mjerama sigurnosti.

Dvoboj je završio pobjedom Cibalije 3-1. Golove su zabijali za pobjednike Bošnjak u 10., nakon katastrofalne pogreške gostujućeg vratara a u 13. za 2-0 zabio je Maroslavac odličnim udarcem sa 14 metara.

Obilić se vratio u 33. autogolom Jure Jurića, dok je konačnih 3-1 za Cibaliju postavio Bartolović pola sata prije kraja. U Beogradu je bila posebna priča...

"Utakmicu protiv Obilića, to ću pamtiti dok sam živ. Dolazimo u hotel i naravno imamo trenerke Hrvatski nogometni klub Cibalija Vinkovci. Svi obučen u nju. Dolazimo na recepciju, Dok ja dajem putovnice, dvojica visokih momaka staju mi iza leđa. Neugodno onako, što je sad? Odradim ja sve idem u lift, oni za mnom, ja u sobu oni na vrata. Ja izađem van sobe, kažem: 'Momci, gde je problem?' Kažu: 'Mi smo Služba državne bezbednosti, zaduženi za Vašu bezbednost.' Je l' tako? Jeste! Hajde da šetamo po Terazijama. Jedan ispred, jedan iza. Niko ništa", počeo je svoje izlaganje Šimić.

Među onima koji su dočekali klub iz Hrvatske osim Službe državne bezbednosti (srpska tajna policija, pandan hrvatske SOA-e), bili su Svetlana Ražnatović Ceca, tada vlasnica i predsjednica kluba, kao i trener Obilića i prvi čovjek sportskog sektora Dragoslav Šekularac.

"Sad ide utakmica. Ceca, toliko lijepa žena, ali sa onako tankim nogicama. Ona nas prima, ali dolazi sa tri džipa, ti ne znaš u kojem ona sjedi. Pa friško prije toga je ubijen Arkan. Izlazi van, stadion lijep, kancelarija prelijepa. Sjednemo, razgovaramo, tu je i Šekularac koji me je provozao po Beogradu", prisjetio se Šimić.

A onda je iznio tvrdnje da je poslije remija nakon kojeg se znalo da je Cibalija prošla dalje osiguranje moralo vaditi vatreno oružje kako bi se HNK Cibalija obranila od bijesnih srpskih navijača...

"Kad su ovi vidjeli da smo mi prošli, kreće rulja na nas! Tad je Ceca vidjela što se događa i rekla: 'Jovane, riješi problem!' Jovan ovako zasuče jaknu, izvuće ispod jakne uzi, repertira i prema njima. To je kočenje! Padanje onih prvih redova, da vidiš bacanja po asfaltu. Nema, Jovan puca sigurno ako se ne makneš! To je malo tko smio ispričati. Da je bilo svejedno, nije nam bilo svejedno. Poslije autobus kad je išao kroz Beograd, pa su nas pratili, pa ovako i onako. Ali, vratili smo se živi", rekao je Šimić gostujući u jednom podcastu, prenosi Mondo Rs.

Srećko Lušić tad je bio trener HNK Cibalija...

"U Vinkovce je Obilić došao dan ranije, a naši navijači im nisu dali da oka sklope navečer. Mislim da je utakmica bila užarena, vidi se i po stadionu koliko je ljudi bilo. Mislim da smo iskoristili njihov strah da bi došli do te pobjede", otkriva Srećko Lušić.

U drugoj utakmici na stadionu na Vračaru 24. lipnja susret je završio 1-1. Za Obilić je pogodak u 16. minuti postigao Obradović, a za Cibaliju Pavličić u 62. Inače, Srećko Lušić, trener te legendarne generacije Cibalije, prije 4 i pol godine je u intervjuu za 24sata kazao kako na toj beogradskoj utakmici nije bilo uopće policije, već je red radila Arkanova garda.

Ratni zločinac i kriminalac Željko Ražnatović Arkan za vrijeme svog vjenčanja sa Cecom. Vjenčanje je u srpskim medijima prozvano vjenčanjem desetljeća, a pucalo se na njoj iz vatrenog oružja naveliko.

"Teško je igrati u Beogradu. Na toj utakmici nije bilo policije nego su bili njihovi zaštitari. Kada smo ušli na igralište i vidjeli da nema policije nije nam bilo svejedno. Hvala Bogu, dobro se završilo. Mislim da je to bila jedna od najtežih utakmica u mojoj trenerskoj karijeri, iako nije nam bilo lako ići niti u Beograd. Bili smo sretni kasnije kada smo ušli u Hrvatsku. Bila su to još užarena vremena, to je tako - prisjeća se s ponosom trener momčadi za koju mnogi kažu da je 'najbolja Cibalijina generacija poslije rata ", izjavio je Srećko Lušić.

Inače, priča se i dan danas kako je FK Obilić namjestio sve utakmice osim onih sa Zvezdom i Partizanom. Tko nije htio namjestiti rezultat, nije ga bilo. Nekadašnji beogradski niželigaš je za vrijeme predsjedavanja ratnog zločinca Arkana ekspresno stigao u elitne nogometne lige, a uz to su neki klubovi ekspresno gubili svoje vođe koji su se pokušali usprotiviti kumu srpske mafije.

Za spomenuti kako je Svetlana Ražnatovićprovela 4 mjeseca u zatvoru. Istraga protiv nje pokrenuta je u travnju 2003. zbog nezakonitog drzanja oružja, a u akciji Sablja je u njezinoj vili pronađeno više komada vatrenog oružja. Prije 13 godina Više tužiteljstvo u Beogradu podignulo je optužnicu protiv nje, tereteći je za nezakonitu prodaju 10 nogometaša NK Obilić i posjedovanje 11 pištolja bez dozvole.

Foto: Screenshot Nakon pet mjeseci zajedničkog života, Ceca i Željko Ražnatović Arkan zaručili su se 7. siječnja 1995. godine, a pjevačica je tada dobila prsten s dijamantom od tri i pol karata. Kada su se vjenčali 19. veljače, ona je imala 22, a on 21 godinu više - 43. Vjenčanje, koje su popratili svi mediji iz regije, počelo je u Cecinoj rodnoj Žitorađi, a završilo u luksuznom hotelu "Interkontinental". Njihovo je vjenčanje poznato i kao "vjenčanje desetljeća". U prosincu 1996. u bolnici Narodni front u Beogradu Ceca je na svijet donijela sina Veljka. Veljko je njeno prvo, a Željkovo osmo dijete. Dvije godine kasnije rodila im se i kći Anastasija.

Svetlanu Ražnatović Cecu sumnjičilo se da je nezakonito prisvojila 4 milijuna njemačkih maraka i 3,5 milijuna dolara od prodaje srpskog nogometnog kluba Obilić stranim klubovima. Ceca je negirala sve optužbe, odnosno da je prisvojila milijune eura od transfera nogometaša.

