Radomir Krstić je legenda Vojvodine. Ima najviše nastupa u povijesti kluba. Skupio ih je čak 613. Uz to, treći je strijelac u povijesti kluba. FK Vojvodina je proteklog vikenda, na obljetnicu njegovog rođenja pozvala u goste Krstićeve nasljednike. Na "Karađorđe“ su stigli unuk i praunuk, Aleksandar i Teodor Nikolić.

"Učeni smo svi od početka da se navijamo za svoj klub iz svog grada, za nas je Vojvodina jedna jedina", govori Aleksandar Krstić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na vidjelo je izašla jedna zanimljiva priča, legendarna govore Vojvođani. Naime, unuk Aleksandar otkrio je u razgovoru, tako barem tvrdi, kako je FK Vojvodina u jednoj utakmici protiv Hajduka toliko dobro odigrala da su dojmili i navijače Bijelih. Tu anegdotu ispričao mu je djed Radomir, tvrdi Aleksandar.

"Nosili su igrače Vojvodine tada na rukama", navodi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priča ide ovako...

"U ono vrijeme na dosta gostovanja su išli vlakom i to su bile višesatne vožnje, koje su se prepričavale godinama. Jedna od zanimljivijih scena dogodila se u Splitu. Poznata utakmica s Hajdukom, bilo je to veliko rivalstvo u tom periodu… Pobijedili smo ih u gostima 6-1, a način na koji su igrali djeda i suigrači bio je još impresivniji. Oni su potom u svlačionici čuli neku ogromnu buku od strane navijača", prenosi Aleksandrove riječi srpski tabloid Kurir koji je taj događaj nazvao "najluđom scenom u povijesti jugoslavenskog nogometa."

"Preplašili su se, trebalo je sad izaći iz svlačionice i otići do željezničke postaje, a nije im bilo svejedno. Međutim, navijači Hajduka bili su toliko oduševljeni onim što je igrala Vojvodina da su željeli na rukama odnijeti nogometaše Vojvodine do željezničke stanice i zato su došli do svlačionice. To su i napravili", izjavio je Aleksandar Krstić.

Radomir Krstić preminuo je 2017., a spomenuta utakmica igrala se 11. prosinca 1955. godine. Hajduk je utakmicu započeo u sastavu: Jurić, Kokeza, Radović, L. Grčić, D. Grčić, Luštica, Rebac, Vukas, Krstulović, Matošić, Dadić, a jedini pogodak za Splićane bilo je djelo Bernarda Vukasa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Buran vikend u SuperSport HNL-u, svašta se događalo

Tekst se nastavlja ispod oglasa