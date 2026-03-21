IDE MU I NA STAZI I KOD KUĆE /

Sjajni Duplantis se oženio, ali nije sretan: 'Možda bih volio da nije tako, ali jest kako jest'

Sjajni Duplantis se oženio, ali nije sretan: 'Možda bih volio da nije tako, ali jest kako jest'
Foto: JESPER ZERMAN/BILDBYRÄšN/Shutterstock Editorial/Profimedia

Svjetski prvak iz 2022., 2023. i 2025. priznao je da nije bio sretan zbog curenja informacije

21.3.2026.
14:53
Sportski.net
JESPER ZERMAN/BILDBYRÄšN/Shutterstock Editorial/Profimedia
Jedan od najpoznatijih atletičara na svijetu, Armand Duplantis, potajno se oženio svojom djevojkom. Zvijezda skoka s motkom bila je zaručena s modelom Desiree Inglander još od ljeta 2024., što je objavio nakon Olimpijskih igara u Parizu, gdje je srušio nekoliko rekorda.

Švedsko-američki Duplantis vjenčao se s dugogodišnjom partnericom u Stockholmu, iza zatvorenih vrata, s planom da ove godine u Francuskoj bude održana prava proslava. Građani Švedske moraju se registrirati u svojoj zemlji prije nego što se vjenčaju u inozemstvu, što objašnjava Duplantisov tajni potez, navodi The Sun.

Svjetski prvak iz 2022., 2023. i 2025. priznao je da nije bio sretan zbog curenja informacije.

Rekao je: "Možda bih volio da ništa nije rekao. Malo me iznenadilo što je rekao, ali tako je. Jest kako jest. To je vjenčanje i događa se jednom u životu. Ako propustim jedno ili dva natjecanja – koga briga? Natjecao sam se koliko sam želio u posljednjih pet godina. Ako moram propustiti natjecanje zbog vjenčanja i oženiti ljubav svog života, nema veze.“

Informacija je iscurila jer je organizator Bislett Gamesa, a ujedno i gost na vjenčanju, slučajno otkrio da dvostruki olimpijski zlatni i rekorder Duplantis neće nastupiti na lipanjskom natjecanju jer će biti u Cannesu na proslavi braka.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
