Medveščak doveo najjačeg igrača EBEL lige

Zagrebački hokejaški klub Medveščak, nakon velikog uspjeha tijekom svoje prve sezone u regionalnoj EBEL ligi, već je počeo s dovođenjem pojačanja za sljedeću sezonu.

U ponedjeljak je tako predstavljen 35-godišnji kanadski napadač Frank Banham, koji u Zagreb stiže iz švicarske Lausanne, a prije toga je bio član momčadi ljubljanske Olimpije. U regularnom dijelu EBEL lige u 44 utakmice upisao je 30 golova i 32 asistencije te je tako bio najkorisniji igrač cijelog natjecanja.

Predsjednik Medveščaka Damir Gojanović ocijenio je kako je klub ostvario ogroman uspjeh te se zahvalio publici na nevjerojatnoj podršci.

"Stvorili smo sjajnu publiku koja će nas podržati i sljedeće sezone, koja je uz nas i koja nas zadužuje da i iduće godine pokušamo napraviti još jedan iskorak u sportskom smislu. Ako je to moguće, mi ćemo to pokušati i ostvariti", rekao je Gojanović.

Na pitanje o igranju većeg broja hrvatskih igrača u EBEL ligi, Gojanović je kazao kako je ovo jako visoki nivo hokeja, koji većina domaćih igrača nažalost nije mogla igrati, jer su predugo bili u nižem razredu hokeja, ali je najavio da će se klub okrenuti dovođenju više igrača hrvatskih korijena iz Sjeverne Amerike. Ocijenio je da će Medveščakovoj školi hokeja trebati vjerojatno pet godina da napravi veći broj igrača koji će moći igrati u ovoj ligi.

Zasad nije poznato tko će u trenerskom smislu sljedeće sezone voditi klub. Aktualni trener Ted Sator kaže da pregovara s klupskom upravom o produljenju suradnje. "Oprezno sam optimističan da ću uskoro produžiti ugovor, jer sam iznimno uživao vodeći ovu momčad", rekao je.