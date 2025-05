Shala potvrdio: 'Nije bilo premišljanja – Zvonin poziv se ne odbija!'

Ipak, ništa od slavlja na Maksimiru. No, moram priznati – nema niti prevelike tuge. Do zadnje minute, dok smo se nalazili između zapadne i sjeverne tribine, Maksimirom je grmilo: "Volim te, Dinamo!" Gledalo se u modro nebo iznad Zagreba, pitala se cijela tribina – hoćemo li vidjeti helikopter? Međutim, helikopter je otišao put Rijeke. Kralj ove godine nije ostao kralj, ali Dinamo i dalje ima svoga kralja.

Gost je Kujtim Shala. Kakva je po vama bila sezona?

'Ja mislim da je ovo bila najzanimljivija sezona do samog kraja. Ne treba sada plakati – prošlo je što je prošlo. Idemo dalje, u nove staze. Nadam se da će s dolaskom Zvonimira Bobana sve sjesti na svoje mjesto, kako Dinamo to i zaslužuje. Nadam se da ćemo sljedeće sezone juriti od prvog kola, da nećemo više dopustiti ovakvu situaciju gdje se do kraja ne zna tko će biti prvak. Ne smijemo više čekati kiks Hajduka i Rijeke da bismo osvojili titulu.'

Ljubimac ste Bad Blue Boysa. Možete im danas doći kao melem na ranu – dolaskom Zvone Bobana došli ste i vi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Bit ću skaut za Njemačku i Kosovo, znači – tražit ću talente u tim regijama. Kosovo je idealno mjesto za mlade igrače, stvarno ima potencijala. Učinit ću sve da pronađem one najbolje.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nije bilo premišljanja – Zvonin poziv se ne odbija!'

'Nije bilo premišljanja – Zvonin poziv se ne odbija!'

'Taj smo poziv riješili u deset minuta.'

A što je bivšem Dinamovom igraču bila velika želja – i je li mu se ostvarila – pogledajte u videu.