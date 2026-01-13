Zvijezda NBA-a kažnjena zbog kritiziranja sudaca

Zvijezda Boston Celticsa Jaylen Brown kažnjen je sa 35,000 dolara zbog kritiziranja sudaca nakon subotnjeg 95-100 poraza od San Antonio Spursa u dvoboju američke profesionalne košarkaške NBA lige.

"Iskreno, umoran sam od nekonstantnosti i prihvatit ću kaznu, ali već mi je dosta da svaki put kada igramo protiv neke dobre obrambene momčadi suci ne žele suditi prekršaje u našu korist, a onda sude svaki dodir na drugoj strani kao da mi igramo prečvrsto. To je jako frustrirajuće. Spursi su dobra obrambena momčad, ali nisu baš toliko dobri, nadam se kako će netko napraviti video sa svim sumnjivim situacijama", rekao je Brown koji je osobito prozvao glavnog suca Curtisa Blaira:

"Curtis je bio grozan večeras. Nije me briga, neka me kazne koliko žele, ali ovo je bilo ludo".

U prilog Brownovim komentarima ide i omjer slobodnih bacanja u toj utakmici, Celticsi su ih izveli samo četiri, a Spursi čak 20.

