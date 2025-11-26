FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
presudili porazi /

Najtrofejniji europski trener napustio Partizan: Beograd u nevjerici

Najtrofejniji europski trener napustio Partizan: Beograd u nevjerici
×
Foto: Pixsell/pixsell

Beogradsku je momčad 65-godišnji Obradović napustio nakon četiri i pol godine rada

26.11.2025.
22:45
Hina
Pixsell/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U srijedu je iznimno uspješni košarkaški stručnjak Željko Obradović dao neopozivu ostavku na dužnost trenera beogradskog Partizana.

Beogradsku je momčad 65-godišnji Obradović napustio nakon četiri i pol godine rada, a razlog su bili slabi rezultati ove sezone, prvenstveno u Euroligi. Trenutačno u tom natjecanju Partizan ima omjer 4-9, ali i sedam poraza u posljednjih osam nastupa. Posljednji se dogodio u utorak u Ateni gdje je Partizan poražen od Panathinaikosa s uvjerljivih 69-91.

„Došao je trenutak kada sam morao preuzeti odgovornost za sve loše stvari koje su se dogodile ove sezone i napustim klub“, između ostaloga je rekao Obradović koji je s Partizanom u ranijem mandatu osvojio naslov prvaka Europe 1992. godine.

Posljednjih godina Obradović je s Partizanom dva puta bio pobjednik regionalne ABA lige, a u sezoni 2022./23. je igrao četvrtfinale Eurolige gdje je ispao od kasnijeg pobjednika madridskog Reala.

U iznimno uspješnoj trenerskoj karijeri Obradović je čak devet puta osvajao Euroligu s pet različitih momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka pred teškim ispitom: Sanchez jasno poručio uoči AEK-a

željko ObradovićPartizanEuroliga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
presudili porazi /
Najtrofejniji europski trener napustio Partizan: Beograd u nevjerici