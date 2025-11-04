Veljko Mršić ima novi klub, evo koju momčad je preuzeo

Hrvatski košarkaški trener Veljko Mršić (54) postao je trener talijanskog Dinama iz Sassarija, priopćio je u utorak klub sa Sardinije.

Mršić je na toj poziciji zamijenio otpuštenog 48-godišnjeg trenera Massima Bullerija, nekadašnjeg talijanskog reprezentativca i osvajača srebrnog odličja na OI 2004. u Ateni.

Dinamo Banco di Sardegna je nakon početnih pet kola na dnu talijanskog prvenstva s pet poraza.

Mršić je došao u Sassari nakon što je ljetos napustio Split s kojim je prošle sezone osvojio hrvatski Kup i igrao u finalu prvenstva protiv Zadra.

"Bio je sjajan igrač na međunarodnoj razini i ključan u klubovima na najvišoj razini", rekao je Dinamov sportski direktor Mauro Sartori.

"To bogato iskustvo uspješno je prenio u svoju trenersku ulogu, etablirajući se u izazovnim ligama poput španjolske ACB", dodao je.

Mršić je prije dolaska u Split vodio španjolskog prvoligaša Rio Breogan, a tijekom karijere je bio trener klubova poput Bilbao Basketa, Zadra, Cibone i Cedevite. U Italiji je 2007. vodio momčad Varesea za koji je nekoć i igrao.

Od 2019. do 2022. bio je izbornik hrvatske reprezentacije s kojom nije uspio izboriti nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021., na kvalifikacijskom turniru koji je održan u Splitu.

Premijeru na klupi Dinama Mršić će imati već u četvrtak, 6. studenoga, kad će njegova momčad u 6. kolu talijanskog prvenstva ugostiti Cantu, koji je u dosadašnjih pet kola ostvario dvije pobjede.

