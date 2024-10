Trener Dinama najavio nam je važnu utakmicu: 'Podrška Bad Blue Boysa za mene je poseban osjećaj'

'Svi u Dubravu', poruka je koja kruži među dinamovcima ovih dana. KK Dinamo u prošlom je kolu Favbet Premijer lige stigao protiv prve prvenstvene pobjede protiv Dubrave.

Sad se u subotu 12. listopada u 20:30 vraća na isto mjesto ovoga puta u ulozi domaćina gdje se nada zgrabiti novu pobjedu protiv Vrijednosnica Osijeka. Za to će im trebati uvijek vjerni 6. igrač, Bad Blue Boysi.

Možda je promjena domaćeg terena u Dubravi potez koji će dodatno potaknuti navijače da bodre svoj košarkaški klub jer svi znaju da ovaj zagrebački kvart odiše plavom bojom. Kakvu utakmica nas očekuje, kakvo je stanje u momčadi, popričali smo s trenerom Dinama, Vanjom Miljkovićem.

Jeste li spremni za utakmicu s Osijekom?

"Nakon pobjede protiv Dubrave u gostima dobili smo malo samopouzdanja. Posebice nakon teškog starta sezone u kvalifikacijama s Dijonom i teškoj utakmica s produžecima sa Zabokom. Očekujemo da možemo nastaviti u tom ritmu. Nažalost, ne igramo u našoj dvorani. Igramo u dvorani u Dubravi, ali to nam ne daje za pravo da ne dajemo sve od sebe, pošto je to domaća utakmica i vrlo važna utakmica za nas i za daljnji tijek sezone. Trenutno imamo nekakve poteškoće s ozljedama, ali pokušavamo to sanirati. Spremni smo, ima nas dovoljno koji možemo igrati tako da nam to ne smije biti nikakav izgovor. Tako smo trenirali i pripremali se u predsezoni da svi budu spremni igrati", rekao nam je u uvodu Vanja Miljković.

Kakva je atmosfera u momčadi, koliko je pozitivnog impulsa dala pobjeda protiv Dubrave?

"Pa sigurno je dala. Nakon putovanja u Francusku uočio sam na igračima jedan umor i jedno relativno pražnjenje, emocionalno i fizičko. Pobjeda protiv Dubrave pozitivan je impuls koji nam je važan ne samo bodovno i s pogledom na tablicu, nego i za sljedeći prvi trening. Poslije svake utakmice uvijek je lakše doći započeti novi radni tjedan kada znaš da si pobijedio vikend prije."

Kakav Osijek očekujete? Loše su startali sezonu s dva poraza.

"Osijek je iskusna ekipa. Oni jesu startali loše u sezonu, ali takve ekipe su u tim situacijama jako opasne. Tek je početak sezone i dvije utakmice ne moraju značiti ama baš ništa. Očekujemo stoga jednu tvrdu utakmicu. Oni će doći napraviti sve da dođu do prve pobjede u sezoni. Imaju dva Amerikanca, iskusna su ekipa i očekujem da neće biti lagano."

Rodom ste iz Osijeka, tamo ste kao pomoćni trener i trener u mlađim kategorijama radili 15 godina. Hoće li ova utakmica biti posebna za vas?

"Kada sam ja bio u Osijeku možda je jedan igrač tada igrao iz sadašnjeg sastava. A što se tiče ostalih stvari, iskreno ne razmišljam previše o tome Je li je to Osijek, Zabok, Dubrovnik ili Zadar? Za mene je to kao svaka utakmica. Ne dajem neki veći značaj što je klub iz mog rodnog grada.

Premda je dvorana u Dubravi puno manja od onih u kojima ste navikli igrati očekuje se velik dolazak Bad Blue Boysa i ostalih navijača. Koliko vam znači njihova podrška?

"Puno nam znači ta podrška. To smo najbolje osjetili na prvoj domaćoj utakmici u kvalifikacijama protiv Dijona u Zagrebu gdje su nas u Košarkaškom centru Dražen Petrović je u stvarno velikom broju podržali Bad Blue Boysi. Bez obzira na to što dvorana nije bila dupke puna za mene je to bio jedan poseban osjećaj i stvarno sam se osjećao jačim, kao da su nam vjetar u leđa. Sigurno je da to utječe i na igrače, za mene osobno to je bio jedan poseban osjećaj i hvala im na tome još jedanput. Nadam se da će nas doći podržati opet u utakmici s Osijekom. Mi ćemo im to pokušati vratiti maksimalno na parketu."

Znatiželja nas kopka pa moramo istraživati podudarnost vašeg prezimena. Jeste li u rodu s Damirom Miljkovićem Cicijem, legendarnim zagrebačkim košarkašem?

"Nismo ni u kakvom rodu. Moja je obitelj porijeklom iz Šibenika, tako da nisam siguran. Znam da ima dosta Miljkovića u Zagrebu, ali nemam nikoga iz Zagreba."

Poruka za kraj?

"Dođite u subotu i podržite nas. Nema veze što ne igramo u našoj dvorani. Mi smo i dalje u našem gradu Zagrebu i puno će nam to značiti i mi ćemo dati svoj maksimum borbom na terenu i nadamo se pobjedi da svi budu sretni i zadovoljni."

Susret KK Dinamo protiv Vrijednosnice Osijek započinje u subotu 12. listopada u 20:30 u Sportskoj dvorani Dubrava. 'Svi na tekmu' stoji u objavi kluba na Instragramu. Neka Zagreb pokaže da ima kulturu odlaženja na utakmicu kao što je dosad činio. Dečki to zasigurno zaslužuju.

