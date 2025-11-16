U velikoj pobjedi LA Lakersa Dončić utrpao 41 koš i slavio nad Giannisovim Milwaukee Bucksima

U pobjedi Los Angeles Lakersa nad Milwaukee Bucksima rezultatom 119:96, slovenski košarkaš Luka Dončić postigao je 41 poen, devet skokova i šest asistencija. Austin Reaves ubacio je 25 poena, a Deandre Ayton 20 poena i 10 skokova za Lakerse, koji su na poluvremenu vodili s 31 poenom razlike i pobijedili u drugoj utakmici zaredom.

Jaxson Hayes postigao je 10 poena s klupe. Lakersi su šutirali 49,4 posto iz igre, 39,4 posto (13 od 33) za tri poena i 90,9 posto (30 od 33) s linije slobodnih bacanja. Giannis Antetokounmpo predvodio je Buckse s 32 poena, 10 skokova i pet asistencija. AJ Green ubacio je 15 poena, Gary Trent Jr. dodao je 13, a Ryan Rollins 10. Donovan Mitchell postigao je 14 poena, uključujući tri trice u četvrtoj četvrtini.

U utakmici Cleveland Cavaliersa i Memphis Grizzliesa, Cleveland je pobijedio rezultatom 108:100. Cavaliersi su sada pobijedili u šest od osam utakmica. Donovan Mitchell, šesterostruki All-Star igrač, završio je s 30 poena, a Evan Mobley imao je 22 poena i 13 skokova. Cleveland se oporavio od zaostatka od 11 poena, dok je Jaren Jackson Jr. postigao 26 poena, a Santi Aldama 12 poena i 11 skokova za Grizzliese, koji su izgubili četvrtu utakmicu zaredom. Razigravač Ja Morant izašao je iz igre nakon šest minuta zbog bolova u desnom listu i nije se vratio, završivši utakmicu sa sedam poena i dvije asistencije. Zach Edey, koji je u lipnju operirao lijevi gležanj, postigao je 13 poena i sedam skokova u svom debiju za Memphis. Centar Purduea, visok 213 cm, bio je deveti ukupni izbor na draftu 2024. godine.

U pobjedi Denver Nuggetsa nad Minnesotom Timberwolves rezultatom 123:112, Nikola Jokić postigao je triple-double s 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Aaron Gordon dodao je 23 poena i 10 skokova za Nuggetse, koji su ostvarili sedmu pobjedu zaredom. Tim Hardaway i Jamal Murray također su završili s 23 poena. Julius Randle postigao je 26 poena, šest skokova i sedam asistencija za Timberwolvese, Naz Reid završio je s 19 poena i šest skokova s klupe, a Anthony Edwards zabio je 26 poena, ali uz 15 promašenih šuteva.

U petoj uzastopnoj pobjedi Oklahoma City Thundera u gostima kod Charlottea (109:96), Shai Gilgeous-Alexander postigao je 33 poena. Chet Holmgren dodao je 25 poena, a Ajay Mitchell 14 s klupe. Isaiah Hartenstein postigao je 12 poena, a Cason Wallace 10 za Thunder. Miles Bridges predvodio je Hornetse s 15 poena, dok su Collin Sexton, Moussa Diabate i Ryan Kalkbrenner ubacili po 13, a Tre Mann 10.

Raptorsi su u gostima iznenadili Indiana Pacerse rezultatom 129:111. RJ Barrett i Jakob Poeltl postigli su po 22 poena i predvodili Toronto. Pascal Siakam predvodio je Pacerse s 30 poena, dok je Andrew Nembhard ubacio 22 poena za Indianu, koja je pala na 1-12, što je najgori početak sezone u prvih 13 utakmica u povijesti kluba.

