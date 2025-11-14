Sunsi razbili Pacerse koji imaju problem: Raptorsi i raspucana Atlanta slavili na gostovanjima

Zanimljivo je bilo u NBA ligi. U noći sa četvrtka na petak po našem vremenu odigrane su tri utakmice. Phoenix Sunsi upisali su uvjerljivu domaću pobjedu protiv Indiana Pacersa 133-98 i stigli do osme ovosezonske pobjede, odnosno pete uzastopne, javlja ESPN prema pisanju AP-a.

Booker i Brooks briljirali

Junaci pobjede su bili Devin Booker i Dillon Brooks. U svom Mortgage Matchup Centru kontrolirali su utakmicu od početka do kraja. Nakon prve četvrtine vodili su osam razlike, na poluvremenu +18, a prednost su mirno gradili do konačnih +35. Pacersi, lanjski prvaci Istočne konferencije koje su ove sezone unazadile ozljede, tako su upisali šesti uzastopni poraz i pali na omjer 1-11.

Devin Booker ubacio je 33 poena, Dillon Brooks 32, dok su kod Indiane najbolji bili Andrew Nembhard s 21 poenom i osam asistencija te Pascal Siakam s 19 koševa. Zanimlivo, ali Indiana je primila 133 poena nakon što je dobila 152 u porazu od Utaha, što je najviše primljenih poena u NBA ligi ove sezone. Obrana Indiane ne funkcionira kako spada u posljednje dvije utakmice i to je trenutno najveći problem Pacersa.

Raptorsima ide dobro ove sezone

Toronto Raptorsi slavili su u Clevelandu 126-113 i nastavili odličan niz. Bila im je ovo šesta pobjeda u posljednjih sedam susreta, sedma ukupno, dok su Cavaliersi doživjeli peti poraz. Gosti su šutirali 56% iz igre i ubacili 12 trica. Na poluvremenu su imali +13 (67-54), no Cleveland se do kraja treće četvrtine približio na 90-85. U završnici su se Cavsi još neko vrijeme držali, ali Raptorsi serijom 6-1 bježe na +10 (98-88) i više ne dopuštaju preokret.

Scottie Barnes bio je prvo ime Toronta s 28 poena, 10 skokova, osam asistencija i pet blokada, prenosi ESPN. Immanuel Quickley dodao je 25, a Jakob Poeltl 20 poena i sedam skokova. Donovan Mitchell je za Cleveland upisao 31 poen, šest skokova i šest asistencija.

Atlanta imala +18, pa skoro sve prosula

Do gostujuće pobjede stigla je i Atlanta, koja je u Salt Lake Cityju svladala Utah Jazz 132-122 i popela se na omjer 8-5, dok je Utah na 4-8. Hawksi su u jednom trenutku imali i 18 poena prednosti, no domaćin se vratio i početkom zadnje četvrtine poveo 106-103. Ipak, Atlanta u završnici radi seriju 8-0, odlazi na 127-117 tri minute prije kraja i mirno privodi susret kraju.

Atlanta je u prvom poluvremenu pogodila čak 15 trica iz 25 pokušaja, čime je postavila novi klupski rekord. Jalen Johnson odigrao je utakmicu karijere – ubacio je 31 poen, uhvatio 18 skokova, podijelio 14 asistencija i upisao sedam ukradenih lopti, ostvarivši svoj treći triple-double u karijeri, uz osobne rekorde u poenima i asistencijama. Sjajan je bio i Onyeka Okongwu s 32 poena i 11 skokova te osam pogođenih trica, iako mu je dosadašnji osobni rekord bio četiri trice u jednoj utakmici.

Lauri Markkanen predvodio je Jazz s 40 poena i sedam skokova, “rookie” Ace Bailey ubacio je 21 poen, a Keyonte George dodao 19.

