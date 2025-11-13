Pa što radi ovaj čovjek? Nikola Jokić bacio u trans sve u Americi, Zubac mu nije mogao ništa

Negativan niz košarkaša Los Angeles Clippersa u NBA ligi je nastavljen, u noći sa srijede na četvrtak Denver je u gostima pobijedio Clipperse 130-116 uz sjajnu predstavu Nikole Jokića.

Za 34 minute na parketu Jokić je postigao čak 55 poena uz šut iz igre 18-23, a za tri poena je pogodio pet od šest pokušaja. Dodao je tome i 12 skokova te šest asistencija. U prvoj četvrtini Jokić je već ubacio 25 poena, a posljednju je dionicu uglavnom prosijedio na klupi. Zanimljivost je da je Denver nakon četiri poraza po prvi puta pobijedio u utakmici u kojoj je Jokić zabio 50 ili više poena.

LA Clippers time su upisali već šesti poraz u nizu. Blizu su samog dna ljestvice Zapadne konferencije te imaju svega tri pobjede uz osam poraza.

Protiv Jokića ništa nije mogao napraviti niti hrvatski centar Ivica Zubac koji je na parketu proveo 32 minute te je postigao 18 poena uz jako dobar šut iz igre 9-14. Tome je dodao devet skokova, dvije blokade, jednu asistenciju te dvije izgubljene lopte.

Za domaći sastav James Harden je postigao 23 poena uz osam skokova i pet asistencija, dok je u Denverovoj momčadi Jokića najbolje pratio Jamal Murray s 15 koševa, pet skokova i četiri asistencija.

Karlo Matković solidan

Portland je u gostima bio bolji od New Orleansa sa 125-117, a s klupe je u poraženom sastavu 14 minuta odigrao hrvatski centar Karlo Matković. Ubacio je pet poena uz šut iz igre 2-4 i 1-2 s linije slobodnih bacanja. Ostvario je i tri skoka te jednu asistenciju.

Kod New Orleansa je najbolji bio Derik Queen s 26 koševa i sedam skokova. Kod Portlanda je Shaedon Sharp ubacio 35 poena uz pet skokova i tri asistencije, a ponovno je odličan bio Deni Avdija s 32 poena.

Hrvatski reprezentativac Dario Šarić nije igrao za Sacramento koji je uvjerljivo poražen na domaćem parketu od Atlante, bilo je 133-100 za momčad koju je predvodio Jalen Johnson s 24 poena, 10 skokova i osam dodavanja.

Luka Dončić razočarao

Derbi Zapadne konferencije bio je jednosmjerna ulica od samog početka susreta, a aktualni prvak Oklahoma City je pred svojim navijačima svladao LA Lakers 121-92. Nakon uvodnih 12 minuta bilo je 30-18 za Oklahoma City, a na poluvremenu čak 70-38.

Shai Gilgeous-Alexander je postigao 30 poena za domaći sastav, a tome je dodao devet asistencija i pet skokova. S klupe je za Oklahoma City 21 poen ubacio Isaiah Joe čemu je dodao pet asistencija, a Ajay Mitchell je ubacio 14 poena uz po tri skoka i asistencije.

Razočarao je na suprotnoj strani Luka Dončić koji je dvoboj završio tek s 19 poena. Iz igre je slovenski košarkaš gađao 7-20 uz samo jednu pogođenu tricu iz sedam pokušaja. Imao je i četiri izgubljene lopte.

Treći poraz San Antonija

Prije 48 sati su Miami i Cleveland na Floridi odigrali iznimno uzbudljivu utakmicu u kojoj je Miami slavio u produžetku, u šokantnoj završnici. Ovaj put na istom mjestu nije bilo niti malo drame jer je Cleveland pobijedio 130-116. Gosti su utakmicu prelomili u zadnjoj četvrtini koju su dobili 37-19.

Cleveland je pobijedio premda je igrao bez Mitchella i Garlanda, a prvi strijelac bio je Jarrett Allen s 30 poena i 10 skokova. Miami je ponovno predvodio Norman Powell koji je ubacio 27 poena uz pet asistencija.

Treći poraz u sezoni upisao je San Antonio, u Teksasu je slavio Golden State 125-120 uz odličnu predstavu Stephena Curryja koji je ubacio 46 poena. Imao je i pet skokova te pet asistenciju, kao i odličnu pratnju u Jimmyju Butleru. On je dvoboj okončao s 28 poena, šest skokova i osam asistencija.

Prvo ime San Antonija bio je Victor Wembanyama koji je upisao 'triple-double' učinak. Ubacio je 31 poen uz 15 skokova i 10 asistencija, ali je imao i čak osam izgubljenih lopti.

Od samog početka Orlando je u Madison Square Gardenu dominirao protiv New Yorka i na kraju zasluženo slavio 124-107. Uz sjajno odrađenu obranu stigao je i u napadu puno toga napraviti najbolji igrač Orlanda Franz Wagner koji je zabio 28 poena uz devet skokova i četiri asistencije. Prvi igrač Orlanda Banchero je ubacio samo četiri poena, a početkom drugog dijela je napustio parket zbog ozljede prepona.

Na Istoku je i dalje vodeći Detroit koji je na domaćem parketu svladao Chicago 124-113. Odličnu je utakmicu za Detroit odradio Paul Reed koji je imao sljedeće brojke, 28 poena, 13 skokova, šest asistencija, četiri ukradene lopte i jednu blokadu.

