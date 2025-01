Srpski mediji puni hvale za hrvatsko čudo od djeteta: 'Rodio se novi Dražen'

Toni Garma 14-godišnji je hrvatski košarkaš i član juniorske momčadi Real Madrida. Garma se Kraljevskom klubu pridružio kao 13-godišnjak na nagovor igrača seniorske momčadi Reala i hrvatskog reprezentativca Marija Hezonje. Mladić rođen u svibnju 2010. prvi je puta pažnju na sebe privukao kada je igrajući u uzrastu do 13 godina za Cibonu zabio čak 73 poena u jednoj utakmici.

Tonijev otac Nikola također je bio vrstan klupski košarkaš, a sa svojih 204 cm visine pokrivao je pozicije tri i četiri. Toni je dosad narastao do 192 cm te pokriva pozicije dva i tri, a element njegove igre koji najviše privlači pažnju je fantastičan šut za tri poena pa je i u utakmicama s puno starijom konkurencijom (do 16 godina dok je on imao 13) znao pogađati i po sedam trica. Pogleda li se popis njegovih uspjeha samo u prvoj sezoni u Realu, jasno je zašto ga je srpski Mondo prozvao "Novim Draženom Petrovićem".

Foto: Profimedia

Toni je postao prvi igrač koji je u prvoj sezoni u Španjolskoj ubacio preko 1500 poena, bio je najbolji strijelac utakmice u svih 40 utakmica koje je odigrao, najbolji strijelac na svih 10 turnira na kojima je nastupio, MVP Final Foura lige, najbolji strijelac Final Foura lige. Ne iznenađuje onda činjenica da je proglašen i najboljim bek šuterom španjolskog prvenstva, a u jednoj utakmici ubacio je 57 poena u samo 20 minuta na parketu.

Njegov ogroman potencijal prepoznali su i NBA skauti pa tako Tonija vide kao najboljeg Europljanina u njegovom godištu te, zasad, trećim najboljim prospektom uopće. Zbog sjajnog šuta i činjenicom da nastupa za Real već vuče paralele i s drugim velikim hrvatskim košarkašima pa ga se, osim s Draženom, uspoređuje i s Markom Tomasom i Bojanom Bogdanovićem. Koliko je Toni talentiran zna i španjolski košarkaški savez pa su mu već i ponudili španjolsko državljanstvo.

