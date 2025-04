Shaquille O'Neal ponizio Jokića: 'Srpska piletina, nabio bih njega i njegovu braću'

Shaquille O'Neal, legenda NBA lige i jedan od najdominantnijih centara ikada, smatra da bi na svom vrhuncu potpuno 'uništio' Nikolu Jokića, trenutno najboljeg centra na svijetu.

"Slovenska piletina ili odakle već dolazi", rekao je Shaq na početku i nastavio:

"Ubacio bih 40 poena. Dvojica bi me morali čuvati. On bi igrao 'pick and pop', šutirao trice, ali uvjeravam vas da bih ja ubacio mnogo više šuteva za dva poena, nego on za tri."

Nastavio je s prozivanjem, a sada je u sve uključio i Nikolinu braću:

"Natjerao bih njegovu braću na tuču sa mnom. U prvom napadu nabio bih ga laktom u zube. Srpska piletina za rošitlj".

Shaq je tijekom svoje karijere bio NBA prvak četiri puta, tri puta MVP finala i jednom MVP lige, a dobio je i brojna druga priznanja.