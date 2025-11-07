FREEMAIL
ABA LIGA /

Split poražen u Srbiji. Jordano postigao 18 koševa

Split poražen u Srbiji. Jordano postigao 18 koševa
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Splt je ovim porazom pao na omjer pobjeda i poraza 1-4, dok je Igokea na 4-1.

7.11.2025.
20:37
Hina
Ivo Cagalj/pixsell
Košarkaši Splita u susretu su 6. kola skupine A regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Igokee u Laktašima sa 85-93 (23-22, 18-25, 24-26, 20-20).

Antonio Jordano je sa 17 koševa bio jedini najučinkovitiji u sastavu Splita, dok su domaći sastav do pobjede vodili Bariša Simanić sa 17 i Strahinja Gavrilović sa 16 poena. Otkako su početkom druge četvrtine preuzeli vodstvo, domaći igrači stalno su održavali prednost između tri i 10 pogodaka. Splićani su svaki put kada bi se približili zaredali s nekoliko velikih pogrešaka koje su ih onemogućile u postizanju pozitivnog rezultata. Splt je ovim porazom pao na omjer pobjeda i poraza 1-4, dok je Igokea na 4-1.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil želi igrati s Hrvatskom

Antonio JordanoKk SplitIgokeaAba Liga
